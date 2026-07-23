Рубио заявил, что для прекращения войны в Украине нужны «новые идеи». Потому что предыдущие предложения для Киева неприемлемы

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что для прекращения российско-украинской войны потребуются «новые идеи».

Он отметил, что предыдущие предложения «были неприемлемы для Украины в то время». «И я не думаю, что будут приемлемы для них и сейчас. На самом деле, вероятно, даже менее приемлемы», — сказал глава Госдепа. О каких предложениях идет речь, он не уточнил.

«Если мир наступит, это произойдет благодаря каким-то новым идеям и новым концепциям, и мы готовы предложить некоторые из них в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут созданы соответствующие условия. Мы готовы сыграть эту роль», — добавил Рубио.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп больше всего хочет, чтобы «люди перестали гибнуть», чтобы Украина могла жить в мире, а украинцы могли вернуться в свою страну и восстановить ее, и чтобы молодых россиян не убивали по пять тысяч человек в неделю.

«Он [Трамп] считает, что это глупая и бессмысленная война. И если мы сможем сыграть свою роль в ее прекращении, мы собираемся использовать для этого силу и влияние Соединенных Штатов. И мы готовы сделать это, если представится такая возможность. И я надеюсь, что так и будет. И именно это мы последовательно доводим до сведения обеих сторон», — заключил Рубио.

Лавров и Рубио провели встречу в городе Манила на Филиппинах 23 июля. Она продлилась 35 минут.

В МИД РФ по итогам встречи заявили, что Лавров рассказал главе Госдепа о «реальном положении дел на линии боевого соприкосновения» и «акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями».

Лавров «подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта», отметив, что Москва привержена предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на саммите в Анкоридже.

Bloomberg ранее сообщил, что Россия больше не планирует возвращать Украине часть оккупированных территорий в рамках возможной сделки о прекращении войны. По словам собеседников издания, Владимир Путин отказался от каких-либо территориальных уступок из-за того, что в Кремле теперь считают сорванными неформальные договоренности, которые были достигнуты во время саммита президентов РФ и США в Анкоридже.

Компромисс с Путиным I АдГ за Кремль I Разговор с депутатом Европарламента Meduza