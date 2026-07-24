Шесть человек погибли и более 20 ранены в результате удара ВСУ по Кирову

Шесть человек погибли, 26 получили ранения в результате удара Украины на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

Вооруженные силы Украины утром 24 июля атаковали в Кирове военный завод «Авитек». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные ударили по «одному из важнейших военных предприятий» в Кирове. По данным Украины, на заводе производят зенитные управляемые ракеты.

Украина 24 июля нанесла один из самых массированных ударов по регионам России за год. В частности, украинские военные атаковали склады Wildberries в Петербурге, Ленинградской области и Симферополе, произошли масштабные пожары.

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