Украинские беспилотники в ночь на 24 июля нанесли удары по складам маркетплейса Wildberries. В компании сообщили, что работа логистических комплексов компании в Шушарах (Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь» (Ленинградская область) приостановлена.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что украинские беспилотники нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Там идет ликвидация последствий. Что это за объекты, он не уточнил. Склад Wildberries в Шушарах находится на Московском шоссе. О пострадавших Беглов не сообщал.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко напрямую подтвердил пожар на складах Wildberries в деревне Новосаратовка (там находится промышленная зона «Уткина заводь») в результате попадания украинского дрона. Пострадали три человека.

В результате удара беспилотника также обрушился один из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района Ленобласти, сообщил губернатор. Там люди не пострадали.

Издание Astra со ссылкой на фото и видео очевидцев пишет, что в промзоне «Уткина заводь» горят как минимум три здания. Один из них — склад Wildberries. Кому принадлежит соседний склад, неизвестно. В еще одном загоревшемся здании находится распределительный центр компании «Строительный торговый дом „Петрович“».

Кроме того, в Wildberries сообщили, что ночью сортировочный центр компании в Симферополе (аннексированный РФ Крым) «был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности». Украинский мониторинговый телеграм-канал Exilenova+ утверждает, что склад атаковали украинские беспилотники. Об этом же пишет местный паблик «ЧП / Симферополь». Exilenova+ опубликовала видео пожара, как утверждается, на складе маркетплейса. Официально о пожаре не сообщалось.

Также сообщается, что склад Wildberries в Твери мог попасть удар Украины. В телеграм-каналах опубликовали несколько фото и видео с пожаром, который произошел, как утверждается, в городе после атаки украинских беспилотников. Местные власти и Wildberries не сообщали об атаке или эвакуации. При этом Минобороны РФ упоминает Тверскую область в числе регионов, где ночью сбили украинские беспилотники.

Украина в четвертый раз за неделю нанесла удары по складам Wildberries. Ранее под удары попали логистические центры компании в Московской, Тамбовской и Воронежской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях.