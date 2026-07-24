ВСУ бьют по складам Wildberries почти каждый день. Вот к каким последствиям это уже привело. Список

Сгоревший склад в Электростали. 23 июля 2026 года Reuters / Scanpix / LETA

18 июля. Электросталь, Московская область. Один человек погиб, 57 получили ранения. Пожар на складе продолжался четыре дня. Сейчас склад не работает, Wildberries занимается «оценкой последствий».

18 июля. Котовск, Тамбовская область. Семь человек погибли, 25 пострадали. Пожар на складе быстро потушили, он не получил критических повреждений. С 23 июля комплекс возобновил работу в ограниченном режиме.

20 июля. Коледино, Московская область. Никто из работников не пострадал. Комплекс продолжил работу в штатном режиме.

22 июля. Краснодар. Погибла сотрудница, девять человек пострадали. На складе произошел сильный пожар. О возобновлении его работы не сообщалось.

22 июля. Невинномысск. Пять сотрудников получили ранения. Комплекс загорелся, пожар тушили полтора дня, в городе из-за этого ввели режим ЧС. Сейчас склад не работает.

23 июля. Воронеж. Никто не пострадал, к крупному пожару атака не привела. Комплекс возобновил работу спустя полдня после налета.

24 июля. Симферополь, аннексированный Крым. О пострадавших не сообщалось. В комплексе начался пожар.

24 июля. Шушары, Санкт-Петербург. Никто не пострадал. На складе начался сильный пожар. Работа временно приостановлена.

24 июля. Новосаратовка, Ленинградская область. Пострадали трое сотрудников. На складе — сильный пожар. Возобновит ли он работу в ближайшие дни, неясно.

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