В Екатеринбурге произошел пожар около склада Wildberries. Его атаковали украинские беспилотники

Рядом со складом Wildberries в Екатеринбурге произошел пожар. Местное издание E1.ru публикует фотографии и видео густого дыма, который поднимается в районе склада.

В пресс-службе Wildberries сообщили изданию, что на логистическом объекте проведена «заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности».

Украинский телеграм-канал Exilenova+ пишет, что склад Wildberries атаковали беспилотники. На опубликованных видео виден пожар рядом с логистическим центром. Предположительно, там горели автомобили.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер утром 25 июля сообщил, что в регионе объявлен режим беспилотной опасности.

Вскоре он подтвердил атаку беспилотников. По словам Паслера, в результате «падения » начался пожар на парковке в Чкаловском районе Екатеринбурга. Пожар локализован. «Объекты экономики и инфраструктуры не повреждены. Люди были эвакуированы, пострадавших нет», — заявил Паслер.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что работа склада в Екатеринбурге приостановлена. В результате атаки «логистический комплекс не пострадал», добавили в компании.

С 18 июля Украина наносит удары по логистическим центрам и складам Wildberries. Под атаки дронов уже попали склады в Подмосковье, Тамбовской области, Краснодаре, Ставропольском крае, Ленинградской области и Петербурге, Воронеже, а также в аннексированном Крыму.

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