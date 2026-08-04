В Подмосковье в результате атаки украинских дронов погибли пять человек. В Ленинградской области горит склад Wildberries
Украинские беспилотники в ночь на 4 августа атаковали Московскую область, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его данным, погибли пять человек.
Воробьев уточнил, что основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. В промзоне Новоселки в результате попадания дрона произошли пожары, один из которых — на складе. О каком складе идет речь, он не уточнил, пожар там уже потушили.
Обновление. Позже Воробьев уточнил, что в результате атаки в Чехове пострадали десять человек. Семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший — в тяжелом состоянии.
Кроме того, повреждены электроподстанция и административное здание. В деревне Солнышково «обломки беспилотников» повредили частный дом и автомобиль.
Губернатор также заявил, что атака беспилотников на область продолжается.
Astra со ссылкой на очевидцев передает, что в Чехове беспилотники атакуют складские помещения Wildberries. Об этом также пишет украинский телеграм-канал Exilenova+.
Беспилотники также атаковали Ленинградскую область, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, «зафиксировано повреждение в складской зоне» рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе. Один человек пострадал.
В пресс-службе Wildberries сообщили об атаке на логистический объект маркетплейса в Красном Бору. Там начался пожар. В компании утверждают, что пострадавших нет, на объекте «была проведена заблаговременная эвакуация».
Телеграм-каналы публикуют видео горящего склада маркетплейса в Красном Бору.
Глава Тверской области Виталий Королев позже сообщил, что при отражении атаки дронов «обломком беспилотника» повреждена стена склада Wildberries в поселке Эммаусс Калининского округа. По его словам, сотрудники склада не пострадали.