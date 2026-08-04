В Подмосковье в результате атаки украинских дронов погибли пять человек. В Ленинградской области горит склад Wildberries

Украинские беспилотники в ночь на 4 августа атаковали Московскую область, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его данным, погибли пять человек.

Воробьев уточнил, что основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. В промзоне Новоселки в результате попадания дрона произошли пожары, один из которых — на складе. О каком складе идет речь, он не уточнил, пожар там уже потушили.

Обновление. Позже Воробьев уточнил, что в результате атаки в Чехове пострадали десять человек. Семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший — в тяжелом состоянии.

Кроме того, повреждены электроподстанция и административное здание. В деревне Солнышково повредили частный дом и автомобиль.

Губернатор также заявил, что атака беспилотников на область продолжается.

Astra со ссылкой на очевидцев передает, что в Чехове беспилотники атакуют складские помещения Wildberries. Об этом также пишет украинский телеграм-канал Exilenova+.

Беспилотники также атаковали Ленинградскую область, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, «зафиксировано повреждение в складской зоне» рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе. Один человек пострадал.

В пресс-службе Wildberries сообщили об атаке на логистический объект маркетплейса в Красном Бору. Там начался пожар. В компании утверждают, что пострадавших нет, на объекте «была проведена заблаговременная эвакуация».

Телеграм-каналы публикуют видео горящего склада маркетплейса в Красном Бору.

Глава Тверской области Виталий Королев позже сообщил, что при отражении атаки дронов «обломком беспилотника» повреждена стена склада Wildberries в поселке Эммаусс Калининского округа. По его словам, сотрудники склада не пострадали.

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