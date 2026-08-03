Украина снова атаковала Wildberries. Под удар попал склад во Владимирской области

Украинские беспилотники рано утром 3 августа атаковали маркетплейса Wildberries во Владимирской области, сообщили в компании.

Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев уточнил, что украинские дроны атаковали склад в Собинском округе. «Есть разрушения, пожар», — добавил он. По данным главы региона, в результате атаки ранения получили три человека.

Речь идет о логистическом центре Wildberries «Владимир — Воршинское», который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, утверждают украинские мониторинговые телеграм-каналы со ссылкой на видео очевидцев (1,2).

В видео есть мат.

Украинские беспилотники с середины июля почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар.

Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках «подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования».

Какие товары заказывают для фронта на маркетплейсах

Украина утверждает, что Wildberries помогает снабжать армию РФ. Это действительно так? «Медуза» изучила, какие товары заказывают для фронта на маркетплейсах (спойлер: даже пластиковые мешки для тел погибших)

Какие товары заказывают для фронта на маркетплейсах

Украина утверждает, что Wildberries помогает снабжать армию РФ. Это действительно так? «Медуза» изучила, какие товары заказывают для фронта на маркетплейсах (спойлер: даже пластиковые мешки для тел погибших)