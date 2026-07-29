В Рязани горит склад Wildberries после атаки украинских дронов. В Таганроге поврежден жилой дом, погиб один человек

Украинские дроны в ночь на 29 июля атаковали несколько регионов России.

В Таганроге в результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, остальных жильцов дома эвакуируют. Еще два человека пострадали в результате атаки.

В Рязанской области в результате атаки украинских беспилотников пострадали шесть человек, их госпитализировали. Кроме того, по словам главы региона Павла Малкова, произошло возгорание «на промышленных территориях». О чем идет речь, он не уточнил.

В Рязани находится крупный склад Wildberries — раньше он атаке украинских беспилотников не подвергался. В пресс-службе объединенной компании RWB утром 29 июля сообщили, что логистический объект компании в Рязани «был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности».

Украинские телеграм-каналы публикуют фото и видео пожара, начавшегося на складе после атаки. Телеграм-канал Astra утверждает, что также был атакован Рязанский НПЗ, над которым поднимается дым.

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