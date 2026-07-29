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Украина возобновила атаки на склады Wildberries в России. На этот раз под ударом Рязань Фотографии и видео
Источник: Meduza
Украинские беспилотники утром 29 июля атаковали склад Wildberries в Рязани. На опубликованных фотографиях и видеозаписях виден масштабный пожар. Часть здания обрушилась. В Wildberries заявили, что склад в Рязани «временно не принимает поставки», а сотрудников эвакуировали. Украина наносит удары по логистическим центрам и складам Wildberries с 18 июля. С тех пор под атаки дронов уже попали 10 складов в регионах России и аннексированном Крыму. «Медуза» показывает последствия атаки дронов на склад в Рязани.