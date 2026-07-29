Украина возобновила атаки на склады Wildberries в России. На этот раз под ударом Рязань Фотографии и видео

Горящий склад Wildberries в Рязани Anadolu / Getty Images

Украинские беспилотники утром 29 июля атаковали склад Wildberries в Рязани. На опубликованных фотографиях и видеозаписях виден масштабный пожар. Часть здания обрушилась. В Wildberries заявили, что склад в Рязани «временно не принимает поставки», а сотрудников эвакуировали. Украина наносит удары по логистическим центрам и складам Wildberries с 18 июля. С тех пор под атаки дронов уже попали 10 складов в регионах России и аннексированном Крыму. «Медуза» показывает последствия атаки дронов на склад в Рязани.

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Еще об ударах по Wildberries

Неделю назад ВСУ начали бить по складам Wildberries. Вспоминаем, что произошло с тех пор Девять атакованных объектов, десятки пострадавших, миллиарды рублей ущерба. В соцсетях спорят о справедливости. Кремль не спешит помогать