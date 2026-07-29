Война 1617-й день. Итоги поездки Зеленского в США: президенту, похоже, удалось убедить Трампа и сенат в том, что Украина может выиграть войну, пишут американские СМИ

Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Белом доме. 28 июля 2026 года Anadolu / Getty Images

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Мир

Президент Украины Владимир Зеленский вчера встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Оба характеризовали итоги встречи положительно, американские СМИ пишут об окончательно оформившемся развороте Трампа в сторону поддержки Украины в войне с Россией.

Сами переговоры продолжались чуть больше часа. По их итогам Зеленский в соцсетях назвал встречу «хорошей» и сообщил, что на ней обсуждался вопрос о лицензии на производство ракет для комплексов Patriot, а также «некоторые другие идеи, которые могли бы помочь».

Позже в интервью Axios Зеленский уточнил, что попросил у Трампа экстренный пакет ракет для Patriot, чтобы защищаться от атак РФ по энергетической инфраструктуре зимой.

Президент Украины заявил, что Киев хотел бы получить 300 ракет, поскольку сейчас запасы «почти исчерпаны», а невозможность перехватывать российские ракеты может спровоцировать гуманитарную катастрофу. «Нам нужны Patriot еще вчера», — сказал он. По словам Зеленского, Трамп пообещал попытаться помочь — хотя и дал понять, что это будет непросто, так как ракеты для Patriot нужны самим США и их союзникам в войне с Ираном.

Трамп написал в соцсетях, что встреча прошла «очень хорошо», подчеркнув, что для него было «большой честью» встретиться с президентом Украины. Он отметил, что они обсудили «много вопросов», но не привел каких-либо подробностей.

Через несколько часов после встречи сенат США на процедурном голосовании 86 голосами против 12 одобрил законопроект о введении 100%-ных пошлин для стран, которые закупают российские углеводороды — в первую очередь, это касается Китая и Индии. Сам Зеленский перед голосованием провел закрытую встречу с сенаторами.

Как пишет Politico, в ходе поездки Зеленский «совершил то, что еще год назад казалось невозможным» — убедил Трампа и американских сенаторов в том, что Украина способна выиграть войну.

«Доводы Зеленского [о том, что санкции и расширение военной поддержки могут принудить Владимира Путина к переговорам] находят отклик: законодатели всего идеологического спектра, похоже, поддержали его стратегию. Немаловажную роль играет и формирующийся консенсус относительно того, что Украина действительно может победить Россию», — отмечает издание.

Источник Financial Times, близкий к Белому дому, назвал встречу Зеленского с Трампом «лучшей возможностью» за все время добиться новой поддержки от президента США и активизировать усилия по прекращению войны.

Главной задачей Зеленского было убедить Трампа в том, что поддержка Киева отвечает интересам США, сыграв на стремлении американского президента ассоциироваться с успехом, отметили источники издания, близкие к обоим президентам. Сам Зеленский в частных разговорах указывал, что многочисленные непубличные контакты на уровне советников помогли изменить отношение Трампа к перспективам Украины.

«Эти переговоры ознаменовали собой резкий поворот от напряженности, ранее определявшей отношения сторон», — подчеркивает FT.

Одним из важных итогов встречи стала договоренность о скором визите в Киев спецпосланников Трампа Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа — до сих пор они ни разу не были в Украине. По данным «РБК-Украина», встреча может пройти в течение ближайших недель. В целом итоги переговоров информированный источник издания оценил «на восемь из десяти».

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Война глазами читателей «Медузы»

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Андрей (Каменское, Днепропетровская область). Склады Wildberries только недавно стали целью ВСУ. Я не рад этому (так как понимаю, сколько это сломанных планов и надежд), но считаю, что Россия должна заплатить сполна.

Я работаю в сети «Эпицентр», которая с начала войны неоднократно была атакована российскими ракетами. Было разрушено множество магазинов. Некоторые моменты я помню до сих пор.

Помню видео, на котором в один ряд стояли кресты на могилах моих харьковских коллег. Они умерли от удара российских ракет по «Эпицентру». И таблички, на которых была одна и та же дата — 25.05.2024.

Потом разбомбили «Эпицентр» в моем городе — 26.07.25. Спасибо, что били поздно вечером, а не днем, поэтому обошлось без жертв. Это очень тяжело смотреть, как горит место, которому отдал несколько лет. Смешно было читать, как потом в РФ пропагандисты оправдывали удар по моему «Эпицентру». Типа, мы там собирали дроны в подвалах.

Также до ударов по Wildberries РФ била по «Новой почте», складам АТБ и так далее. Они разбомбили склад АТБ в Днепре 3.06.26, где работал мой отец. Он чудом остался жив.

А сколько складов с гуманитарной помощью было разрушено в районе Днепра (до ударов по Wildberries)? Там, где собираются наборы для стариков и малоимущих, чье настоящее и будущее разрушено РФ? Думаю, вас бы впечатлило, сколько тушенки, макарон, печенья, воды и гигиенических наборов было уничтожено. Поэтому россияне, которые называют удары по Wildberries преступлением, меня, мягко говоря, удивляют.

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