Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу в Белом доме.

Переговоры продолжались чуть больше часа, заявлений для прессы ни до, ни после предусмотрено не было.

Зеленский вскоре после завершения встречи назвал ее «хорошей». По его словам, на ней обсуждался вопрос о лицензии на производство ракет для Patriot, а также «некоторые другие идеи, которые могли бы помочь».

«Мы также говорили о дипломатии — важно активизировать дипломатический процесс», — отметил Зеленский.

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