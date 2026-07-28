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Мир

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прилетел в Вашингтон, где запланирована его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Поводом для визита стали похороны сенатора Линдси Грэма — одного из последовательных сторонников Украины в конгрессе. Грэм скоропостижно умер 11 июля, на следующий день после встречи с Зеленским в Киеве.

Как сообщил CNN неназванный представитель Белого дома, главной темой переговоров в администрации Трампа видят обсуждение текущего мирного процесса. «Сейчас самое время положить конец войне», — отметил чиновник.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что приоритетом номер один для него будет обсуждение средств противодействия баллистическим атакам, а также стратегическое сотрудничество между Украиной и США. «Мир должен стать ближе», — написал он в соцсетях.

Помимо Трампа, Зеленский встретится с представителями конгресса США — это произойдет на фоне рассмотрения законопроекта о санкциях против России, одним из авторов которого был покойный сенатор Грэм.

Издание Politico пишет, ссылаясь на источник, осведомленный о планах Зеленского, что президент Украины будет обсуждать с Трампом четыре вопроса (по мере уменьшения значимости):

усиление санкций против РФ;

соглашение по производству и поставке беспилотников;

получение дополнительных установок Patriot;

параметры будущих мирных переговоров.

Как отмечает Politico, у Зеленского будет еще одна цель — наладить и расширить контакты с участниками движения MAGA, которые долгие годы выступали против поддержки Украины со стороны США. Издание подчеркивает, что несмотря на резонансный визит в Киев известной MAGA-активистки Лоры Лумер, которая встретилась с Зеленским и заявила, что теперь поддерживает Украину, консервативное крыло Республиканской партии до сих пор считает финансовую и военную помощь Киеву ошибкой.

The Wall Street Journal, в свою очередь, пишет, ссылаясь на людей, знающих Трампа, что в последнее время сам президент США потеплел к Зеленскому — из-за успехов Украины на поле боя и расширения кампании ее дальнобойных ударов. Трамп, заявил неназванный чиновник его администрации, любит победителей — а сейчас Зеленский «все больше похож на одного из них».

На мнение Трампа о Зеленском, пишет WSJ, могла повлиять и Лора Лумер, с которой он несколько раз разговаривал по телефону после ее поездки в Киев и которая в этих разговорах хвалила Зеленского как «военного лидера» и «важного союзника», а также украинский боксер Александр Усик, с которым Трамп встречался в Белом доме в середине июня. По словам источников WSJ, знакомых с ходом встречи, президент США был впечатлен Усиком, который сказал ему, что украинцы — это бойцы и победители.

В последний раз Зеленский и Трамп встречались в начале июля на саммите НАТО в Анкаре. По ее итогам Трамп заявил, что выдаст Украине лицензию на производство ракет для комплексов Patriot. До переговоров с Зеленским президент США публично заявил, что после них позвонит президенту РФ Владимиру Путину — однако в итоге не сделал этого. В Кремле посетовали, что «господин Трамп, по всей видимости, был очень занят», и заверили, что Путин «всегда рад пообщаться».

Война в фотографиях. Чехов

Сегодня утром украинские беспилотники массово атаковали Москву и Московскую область, мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о том, что в регионе были сбиты более 390 беспилотников. В городе Чехов дрон попал в жилой дом, в результате никто не пострадал.

Администрация Московской области

Внимание! На видео слышен мат.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Андрей (Купянск). Каждый день читаю письма читателей. Большинство, по очевидным причинам, из России. Многие пишут про то, как они «против войны» и что «хотят чтобы у людей не было ненависти». Люди наивны как дети. Эта ненависть будет у наших правнуков. Мой родной город разрушили до основания. Мои родители, которым под 60, скорей всего, до конца жизни будут жить на съемных квартирах.

Когда в школе большой мальчик обижает старшего и администрация школы (ООН и международное право) не решает проблему, не обижайтесь, если обиженный мальчик вломит большому по голове арматурой.

Я не хочу чувствовать радость от прилета по вам, из-за смертей гражданских и горя, которые их члены семьи испытывают, — но я чувствую. И в этом отчасти ваша заслуга. Ваши граждане сделали нас такими бездушными к вам. Ваши граждане уже четыре года стреляют по нашим городам, убивая гражданских. Не инопланетяне, не Путин лично, а граждане РФ. Так что смиритесь, что мы, обычные гражданские, теперь радуемся, что мы тоже можем заставить вас немножко пострадать.

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