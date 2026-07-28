Москву и Подмосковье атаковали почти 400 украинских беспилотников. В Чехове дрон попал в многоэтажный дом, в Подольске горит склад

В подмосковном Чехове украинский беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава города Михаил Собакин утверждает, что пострадавших нет. Повреждены две квартиры.

В результате падения еще одного дрона загорелись шины на территории Чеховского регенераторного завода. Предприятие специализируется на переработке изношенных автомобильных шин.

В деревне Ваулово, в СНТ «Дубрава», загорелся частный дом. В СНТ «Ромашкино» в селе Дубна поврежден дачный дом. Пострадавших нет.

В деревне Коледино в подмосковном Подольске после атаки горит склад логистической компании 3PL, сообщает со ссылкой на фото и видео очевидцев издание Astra. Рядом находится склад Wildberries. Он работает «в штатном режиме», сообщили в компании.

На сайте 3PL говорится, что компания предоставляет «услугу ответственного хранения», а также сдает в аренду склады. Среди партнеров 3PL — продуктовые сети «Ашан,» «Пятерочка», «Магнит», «Лента», «Перекресток», магазины Familia, Fixprice, «Детский мир» и другие. Склад на фотографии, опубликованной на сайте 3PL, похож на помещение, где, судя по кадрам очевидцев, произошел пожар.

С вечера 27 июля в направлении Москвы и Подмосковья летело более 390 украинских беспилотников, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, большую часть из них сбили «на дальних подступах». 81 дрон уничтожен на подлете к Москве.

Всего за ночь 28 июля над регионами России, аннексированным Крымом, Азовским морем российские ПВО сбили 356 украинских беспилотников, отчиталось Минобороны РФ. Сколько всего дронов атаковали Россию и аннексированные РФ территории Украины, неизвестно. Российское военное ведомство сообщает только о сбитых беспилотниках.

Украинские беспилотники с 18 июля наносят удары по логистическим центрам и складам маркетплейса Wildberries. Целями атаки стали склады в Подмосковье, Тамбовской области, Краснодаре, Ставропольском крае, Ленинградской области и Петербурге, Воронеже, а также в аннексированном Крыму. Власти Украины объясняли удары тем, что на складах Wildberries хранились комплектующие для дронов.

Последствия этих ударов

Неделю назад ВСУ начали бить по складам Wildberries. Вспоминаем, что произошло с тех пор Девять атакованных объектов, десятки пострадавших, миллиарды рублей ущерба. В соцсетях спорят о справедливости. Кремль не спешит помогать

Последствия этих ударов

Неделю назад ВСУ начали бить по складам Wildberries. Вспоминаем, что произошло с тех пор Девять атакованных объектов, десятки пострадавших, миллиарды рублей ущерба. В соцсетях спорят о справедливости. Кремль не спешит помогать