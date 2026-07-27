Война 1615-й день. В Россию с фронта вернулись не менее 400 тысяч военных. Зеленский обещает россиянам новую мобилизацию после выборов в Госдуму

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Россия

Не менее 400 тысяч российских военных вернулись с фронта к мирной жизни. К такому выводу пришли журналисты «Новой газеты Европа», сопоставившие немногочисленные официальные данные с собственными подсчетами.

Журналисты опирались на последнюю официальную оценку, которую дал глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков в декабре 2025 года. Тогда он сообщил, что 167 тысяч человек обратились в фонд «Защитники Отечества», созданный, чтобы помогать вернувшимся военным, и получили статус ветеранов. При этом Новиков упомянул, что еще 250 тысяч человек, вернувшихся с фронта, «остаются нетрудоустроенными», однако вскоре российские государственные СМИ удалили это число из своих заголовков. «Новая газета Европа» тем не менее посчитала корректным сложить оба числа — и таким образом получается, что с фронта вернулись 417 тысяч военных.

К этому же результату журналисты пришли и другим путем, взяв минимальную оценку того, сколько россиян уже могли пройти через войну за четыре с лишним года — это около 1,5–1,6 миллиона контрактников и мобилизованных, не считая добровольцев. Численность армии, воюющей в Украине, составляет около 700 тысяч человек, а численность погибших (по независимым оценкам — в том числе, «Медузы») — более 350 тысяч. То есть «по очень грубым подсчетам, в мирную жизнь с фронта уже могли вернуться как минимум, 400 тысяч человек», — пишет газета.

Эксперты, опрошенные журналистами, в целом соглашаются с ними и отмечают, что 400 тысяч — это нижняя граница оценки численности вернувшихся с фронта. «Думаю, диапазон 500–800 тысяч человек выглядит вполне правдоподобно. Это официально вернувшиеся по всем причинам», — говорит аналитик Conflict Intelligence Team (CIT).

В первую очередь с фронта вернулись военные, получившие тяжелые ранения, отмечает «Новая газета Европа». По самой консервативной оценке на конец 2025 года из армии должны были быть демобилизованы по ранению минимум 300 тысяч военных.

Кроме того, с фронта возвращаются бывшие осужденные, которые уходили воевать из колоний (в основном в составе ЧВК Вагнера) — взамен на помилование. По подсчетам издания, число таких людей может составлять около 31 тысячи. Однако затем они могли снова попасть в колонию, а из нее — на войну, отмечают журналисты. Еще примерно в 50 тысяч человек журналисты оценивают вернувшихся добровольцев, которые подписывали контракты как с ЧВК Вагнера, так и с другими формированиями.

Всего по окончании войны — если ее характер радикально не изменится — с фронта могут вернуться еще 700 тысяч человек с боевым опытом, а также новые тяжелораненые, которые появятся за это время, пишут журналисты. При этом бывшие военные, «судя по открытым данным, совершают аномально высокое количество убийств и избиений с тяжелыми последствиями по сравнению с обычными мужчинами», отмечает издание.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, в России готовится новая мобилизация. По его словам, Путин хочет провести ее после выборов в Госдуму в сентябре. «Не открыто, потому что боится своего общества, но он сделает это в начале октября, если мы не создадим ему проблем с логистикой, оружием, бензином, дизелем; и если наши партнеры не введут тотальные санкции за его агрессию», — сказал Зеленский в интервью Sky News, которое он дал перед своей поездкой в Вашингтон.

Это станет большой проблемой, потому что он [Путин] будет рассчитывать мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Для него мобилизовать такое количество людей не так уж сложно. У него будут внутренние вопросы на этот счет, поскольку его общество — и я видел опросы — выступает против мобилизации. Значительный процент населения также выступает против войны, но они все равно поддерживают Путина. Он не сможет быстро подготовить этих людей. Это опять-таки означает, что он будет посылать на поле боя плохо подготовленных людей. А это со своей стороны означает большие потери.

По пути в США Зеленский намеревается посетить Великобританию — 27 июля он должен встретиться с новым премьером страны Энди Бернэмом. С ним президент Украины в частности планирует обсудить сделку по беспилотникам (Drone Deal), в рамках которой Киев готов делиться с Лондоном своим боевым опытом и хочет построить в Великобритании большой завод на основе новых технологий.

Война в фотографиях. Дружковка Донецкой области

Поврежденный обстрелами мост в Дружковке Донецкой области (она находится под контролем Украины), 25 июля 2026 года Iryna Rybakova / The 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade / AFP / Scanpix / LETA

Жители Дружковки в центре города, разрушенного российскими ударами Francisco Richart / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

Iryna Rybakova / The 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade / AFP / Scanpix / LETA Украинские военные чинят антидроновые сети в прифронтовой Дружковке Iryna Rybakova / The 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade / AFP / Scanpix / LETA

Iryna Rybakova / The 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade / AFP / Scanpix / LETA

Дорога из Краматорска в Дружковку Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Иван (Москва). Удар по складам [Wildberries] окончательно зацементировал понимание того, что пророссийская, проукраинская и антивоенная позиции не просто отдельные, но и взаимоисключающие. Если у российской армии не было принципов с самого начала, то смотреть, как украинская армия оставляет свои, было горько и отвратительно.

Война не щадит ни душ, ни тел. И вы, поспешно одев белое пальто, с возмущением спросите меня: «Да как ты смеешь?! Жаловаться на смерти пары работников склада! Где ты был, когда драмтеатр бомбили?!» И я отвечу: «Все там же». Моя позиция последовательна: увидев смерти в Мариуполе, Буче, Белгороде, на складах Wildberries, я пришел к одному выводу, который не менялся ни разу: такая судьба не должна постигать никого.

А какой вывод сделали вы? Из войны агрессора и жертвы эта война превратилась в войну двух агрессоров, один из которых побит сильнее другого, в войну бункерного деда и бункерного клоуна, обменивающихся тупыми колкостями в заявлениях типа «дальнобойных санкций» и «движухи», пока их народы горят в огне, цепляясь за остатки человечности. Грустно все это.

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