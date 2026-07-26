Война 1614-й день. Украина и США хотят предложить России перемирие в воздухе

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Мир

Украинские и американские чиновники обсуждали предложение о перемирии в воздухе, которое планируют представить России в рамках нового раунда мирных инициатив по прекращению войны, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Собеседник агентств отметил, что Украина раньше уже обращалась к Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня, но тот их отклонил. Однако некоторые чиновники полагают, что давление на российскую экономику из-за продолжающихся украинских атак может смягчить позицию Путина.

Эти обсуждения происходят перед визитом Владимира Зеленского в Вашингтон, который запланирован на 28 июля. Во время этой поездки президент Украины планирует посетить памятную церемонию в честь американского сенатора Линдси Грэма, умершего 11 июля, и встретиться с Дональдом Трампом.

За несколько дней до этого в Киев приехала американская журналистка Лора Лумер — ультраправая активистка и сторонница движения MAGA (Make America Great Again), которая раньше требовала от властей США прекратить поддержку Украины, а затем поменяла свое мнение. В интервью ей Зеленский сказал, что готов приехать в Овальный кабинет в Белом доме или в Мар-а-Лаго (там находится резиденция Трампа) для подписания мирного соглашения с Россией.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной проходил еще в феврале 2026 года — незадолго до начала новой войны на Ближнем Востоке. После этого в России неоднократно выражали надежду, что США вернутся к посредничеству в переговорах. При этом Россия продолжает бить по Киеву и другим украинским городам ракетами и беспилотниками. А Украина значительно усилила атаки на нефтеперерабатывающие заводы и — в последний месяц — на склады Wildberries в российских регионах.

Вопрос воздушного перемирия уже возникал около года назад — перед встречей Трампа и Путина на Аляске. За несколько дней до этого Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Кремль взвешивает варианты уступок президенту США, включая перемирие в воздухе — тогда Трамп выражал недовольство тем, что после его разговоров с Путиным бомбежки украинских городов продолжаются. Однако в итоге это перемирие не состоялось.

Накануне с предложением «заморозить» российско-украинский конфликт выступил во время встречи с Владимиром Путиным в Омске президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту идею, заявил, что с учетом позиции Киева «как таковая заморозка невозможна». «Для нас есть главное условие — мы должны достичь своих целей», — сказал Песков. Он добавил, что условия для остановки боевых действий изложены Путиным два года назад, и «это все может остановиться до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения».

Война в фотографиях.

Антидроновые сети над дорогой в восточной части Харьковской области. 23 июля 2026 года Roman Pilirey / AFP / Scanpix / LETA

Следы ракет в небе над восточной частью Харьковской области. 22 июля 2026 года Roman Pilirey / AFP / Scanpix / LETA

Антидроновые сети в городе Изюм Харьковской области (на заднем плане — Свято-Вознесенский собор). 22 июля 2026 года Roman Pilirey / AFP / Scanpix / LETA

Антидроновые сети в городе Изюм Харьковской области. 22 июля 2026 года Roman Pilirey / AFP / Scanpix / LETA

Антидроновые сети в городе Изюм Харьковской области. 22 июля 2026 года Roman Pilirey / AFP / Scanpix / LETA

Разрушенный в результате российской атаки дом в Харькове. 26 июля 2026 года Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA

Близкие у тела погибшего в результате удара российского беспилотника в Харьковской области. 26 июля 2026 года Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

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Анонимная читательница. Мне было 40, когда началась открытая фаза войны. Наша семья тяжело пережила ковид, умерли несколько родственников, и на нашей с мужем ответственности осталась несовершеннолетняя родственница-аутистка и пожилой родственник с большими проблемами со здоровьем.

Первой моей реакцией было — уезжать скорее, перестать быть причастной к творящемуся безумию. То что мы не голосовали за Путина, что участвовали в выборах в качестве наблюдателей от оппозиционных кандидатов, что ходили на митинги — больше не имело значения. Мы не смогли предотвратить катастрофу конвенционными методами. Но мы не уехали. Кто позаботится о наших родных? На что их кормить, если забрать с собой? Мы остались и разделяем всю ответственность, которую несет Россия за эту войну — как, впрочем, и те, кто уехал в феврале 2022-го и сделал вид, что до этого никак не был причастен к творящемуся преступлению.

Но сейчас не о нас. Я все больше думаю о том, что для молодого поколения наша жизнь в 2000-е — это какая-то сказка из серии «так не бывает». Открытый интернет, по которому ты можешь ходить без ограничений. Покупки в любом магазине мира и подписки на любые мировые сервисы. Доступ к информации с разных точек зрения и политических позиций. Отсутствие этого мерзкого «злоупотребления свободой». Поездки на выходные в Европу, возможность разговаривать с людьми по всему миру о том, что тебе важно и интересно, не боясь выражать свое мнение. Возможность без стыда говорить, что ты из России, и приглашать друзей из других стран приехать к тебе в гости.

Мы — те, кто не предотвратил катастрофу, — заслужили ту жизнь, что у нас есть сейчас, но мне очень жалко детей, которые даже не знают, каково это — жить в свободном открытом мире. И в тысячу раз больше мне жалко украинцев, которые страдают не за грехи отцов, а из-за агрессии страны, которая должна бы быть им добрым соседом и партнером. Простите тех из нас, кого сможете, ребята.

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