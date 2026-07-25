Война 1613-й день. Задержан организатор военной выставки под Киевом, по которой ударила Россия. В результате атаки погибли 10 человек, около 100 пострадали

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В Украине задержали организатора выставки вооружений в Бучанском районе Киевской области, где в результате российского удара 24 июля погибли 10 человек и еще около 100 получили ранения. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Задержанному, чье имя не называется, предъявили подозрение по статье о служебной халатности (часть 3 статьи 367 УК, наказание — от пяти до восьми лет лишения свободы).

Кравченко отметил, что за этим ударом стоит Россия, но следствие устанавливает обстоятельства, из-за которых увеличился масштаб трагедии. По версии следствия, одна из ассоциаций оружейников «без каких-либо согласований» с военным командованием и администрацией организовала «масштабное мероприятие с участием военных, представителей государственных органов, международных партнеров и бизнеса». Программой была предусмотрена демонстрация средств ПВО. На открытую площадку пригласили более 300 человек, а ближайшее укрытие площадью всего 34 квадратных метра находилось примерно в 100 метрах.

«Приглашения были разосланы за девять дней до мероприятия, а точное место и время сообщили за сутки. Следствие проверяет, могли эти действия способствовать тому, что враг получил возможность подготовить целенаправленный удар», — заявил Кравченко.

Он добавил, что «из-за незначительных повреждений» организатор выставки находится под конвоем в медицинском учреждении. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Российские войска нанесли ракетный удар по территории, где проходила выставка, днем 24 июля. Воздушные силы ВСУ заявили, что по месту проведения выставки попали две российские баллистические ракеты. В результате обстрела повреждены 27 частных домов и 44 транспортных средства. По данным представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, удар был нанесен по частному спортивному комплексу, а не по полигону (об этом сообщалось ранее), он не имеет отношения к украинской армии.

Украинские СМИ писали, что выставку организовала ассоциация производителей беспилотников «Армада», на ней были представлены «комплексные решения для защиты критической инфраструктуры от современных воздушных угроз». Анонс выставки был опубликован в открытом доступе.

Среди погибших — сотрудник польской оборонной компании (его имя не называется), бывший сотрудник украинских спецслужб Эдуард Серенко и глава центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления госохраны Валентина Савицкая. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщал, что на мероприятии находились иностранные делегации. «В условиях полномасштабной войны организаторы таких событий и те, кто их согласовывает, должны нести персональную ответственность за людей», — добавил он.

Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли удар по объекту в пригороде Киева, где проводилась демонстрация беспилотников. По версии российского ведомства, в момент удара там находились ведущие разработчики и производители дронов, а также представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, «непосредственно планирующих и осуществляющих удары по российской территории».

Война в фотографиях. Последствия российских ударов по Славянску

Российские войска 24 июля дважды нанесли удары по Славянску в Донецкой области с помощью авиабомб. В результате первого удара погибли пять человек, еще девять пострадали. Второй удар пришелся по жилой застройке, разрушены и повреждены многоквартирные и частные жилые дома. Пострадали 16 человек.

Francisco Richart / Anadolu / Getty Images

Francisco Richart / Anadolu / Getty Images

Francisco Richart / Anadolu / Getty Images

Francisco Richart / Anadolu / Getty Images

Francisco Richart / Anadolu / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Игорь (Варшава). Мое отношение к войне не менялось с 24 февраля 2022 года. Я считаю, что начинать войну было преступлением и никакие недостатки украинского государства и общества не могут быть оправданием войне. Я протестовал с первого дня войны, а позже был вынужден бежать из страны чтобы не оказаться за решеткой. Я считаю, что поступил правильно и ни о чем не жалею.

При этом мне грустно видеть, как в результате войны Украина все больше превращается в маленькую Россию. Мне жаль, что по образцу России Украина вместо борьбы с вражеской армией занялась борьбой с гражданским населением. Кто бы что ни говорил, от атак последних месяцев страдают прежде всего гражданские. НПЗ, которые атакует Украина, в основном либо работают на экспорт, либо обеспечивают гражданский сектор. Влияние этих атак на ход войны, как мы видим, минимально. Ладно топливо, все же это товар двойного назначения. Но вот недавние атаки на склады Wildberries, где погибли мирные граждане, как они хотя бы в теории могут помочь Украине победить в войне? А удары по жилым домам? Это не ответ на агрессию, это военное преступление. И я считаю необходимым об этом говорить. Атаки на гражданских запрещены не только потому что они аморальны, но потому что они бессмысленны.

Предвосхищая вопрос, нет я не считаю, что России можно, а Украине нельзя. Никому нельзя. И если одна сторона использует подобные варварские методы, это не дает другой морального права поступать так же.

Впрочем, я могу понять украинцев. За четыре года войны и бомбежек любой может озвереть. Кого я понять не могу, так это российских граждан, которые жили последние годы относительно спокойно, а теперь радуются атакам на свою страну, говорят мол, так им (словно речь не идет о наших согражданах) и надо. Как будто в ракетах и беспилотниках есть встроенный датчик, отличающий хороших людей от плохих, сторонников и противников войны. Давайте все же будем оставаться людьми.

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