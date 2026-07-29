Сенат США поддержал законопроект о санкциях против России на процедурном голосовании

Законопроект о санкциях против России прошел первое процедурное голосование в сенате США, сообщает Axios. Его поддержали 86 сенаторов, 12 выступили против.

Процедурное голосование открывает путь к обсуждению законопроекта в сенате и рассмотрению письменных поправок к нему. После этого пройдет финальное голосование за принятие закона, затем его рассмотрит палата представителей и должен будет подписать президент США.

Голосование прошло сразу после закрытой встречи сенаторов с президентом Украины Владимиром Зеленским и церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, который был инициатором законопроекта.

«Символично, что именно сегодня, в день прощания с сенатором Линдси Грэмом, в сенате состоялось процедурное голосование за законопроект по санкциям против России, над которым он так много работал. Было честью присутствовать при подсчете голосов — 86 сенаторов поддержали документ. Это первый шаг к реализации планов Линдси и точно шаг к миру», — заявил президент Украины.

Законопроект о санкциях дает право президенту США вводить пошлины размером 100% на импорт из стран, которые закупают российскую нефть, уран и природный газ или помогают обходить санкции. Он предусматривает санкции в отношении российских оборонных, энергетических и финансовых организаций, и теневого флота России, а также против российских чиновников, олигархов и членов их семей.

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