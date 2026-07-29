Трамп заявил, что встреча с Зеленским прошла «очень хорошо»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским «много вопросов» на встрече, которая проходила в Белом доме. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что для него «большая честь» встретиться с Зеленским.

«Встреча прошла очень хорошо!» — написал американский президент. Других подробностей он не привел.

Переговоры Трампа и Зеленского прошли 28 июля и продолжались чуть больше часа, заявлений для прессы ни до, ни после предусмотрено не было. По итогам встречи Зеленский также назвал ее «хорошей». По его словам, на ней обсуждался вопрос о лицензии на производство ракет для комплексов Patriot, а также «некоторые другие идеи, которые могли бы помочь».

Вскоре после переговоров с Трампом Зеленский провел закрытую встречу с членами сената США. После этого сенат провел процедурное голосование, на котором поддержал законопроект о санкциях против России.

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