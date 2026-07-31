Президент США Дональд Трамп еще не решил, разрешит ли он Украине производить ракеты-перехватчики Patriot. Об этом он заявил в комментарии Financial Times, поставив под сомнения ранее анонсированные договоренности Вашингтона и Киева.

В разговоре с журналистами по телефону Трамп сказал, что он «не уверен», что США дадут Украине лицензию на производство ракет, и Вашингтон все еще «рассматривает» этот вопрос.

«Это совершенно исключительное оружие, и нам нужно быть немного осторожнее с тем, кому мы выдаем лицензии. Мы вообще-то не лицензируем производство вооружений», — заявил президент США.

По его словам, сейчас его внимание сосредоточено на прекращении большой войны между Россией и Украиной. «Проще говоря, мы хотим, чтобы война Украины с Россией закончилась. Моя цель — не ракеты. Наша цель — мир», — подчеркнул Трамп.

Президент США добавил, что его спецпосланники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в ближайшие дни впервые посетят Украину.

Ракеты для комплексов Patriot — критически важные боеприпасы для украинской системы ПВО. В Киеве постоянно жалуются на их нехватку.

В начале июля в ходе саммита НАТО в Анкаре лидер США Дональд Трамп после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что он даст Украине лицензию на производство ракет для Patriot.

28 июля Трамп и Зеленский встретились в Вашингтоне. Лидер Украины назвал встречу «хорошей». По его словам, на ней обсуждался вопрос о лицензии на производство ракет для Patriot. Трамп также говорил, что переговоры прошли «очень хорошо».

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