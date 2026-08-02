Украинские беспилотники вновь атаковали склад Wildberries — на этот раз в Самарской области. По данным самой компании и властей региона, пострадавших в результате атаки нет, однако логистический комплекс загорелся, и, по словам очевидцев, «полностью сложился». Один из сборщиков, работавших на складе, рассказывает, что все произошло во время пересменки. Сотрудники сразу выбежали. «Беспилотники летели и летели. Не знаю, откуда вообще. Постоянно жужжало», — говорит он. Власти Самарской области предупредили жителей района, что «из-за появления в воздухе продуктов горения важно следить за самочувствием». Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди («Мадяр») написал, что склад Wildberries в Самарской области был «основным мостом» между европейской частью России и Сибирью и пообещал, что это «точно не последний» удар.

Фотография очевидца

Фотография очевидца

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