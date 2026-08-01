Пожар в результате удара по складу Wildberries в Краснодаре, 22 июля 2026 года Фотография очевидца

Немногим более недели назад мы спросили вас, наших читателей, что вы думаете об ударах украинской армии по складам Wildberries, а затем выпустили отдельный материал с подборкой ваших писем (в основном, там были письма читателей из России). Та публикация вызвала огромный интерес — после нее мы за несколько дней получили сотни новых сообщений, где наши читатели из разных стран высказывали свое отношение к происходящему уже в контексте опубликованных мнений. Многие из писем были от читателей из Украины. В этом материале мы публикуем некоторые из них.

ВСУ бьют по Wildberries. Это напрямую касается десятков тысяч россиян: не только сотрудников маркетплейса, но и малых предпринимателей, которые зарабатывают с помощью Wildberries, — и их близких. Что вы думаете об этих событиях? Если склады используются для обеспечения российской армии, это «законные цели»? Вы считаете удары по таким объектам обоснованным возмездием за те колоссальные потери, которые понесла Украина из-за российской агрессии? Или в этой ситуации Украине будет сложнее говорить, что она ведет «справедливую войну»?

Александр

Харьков

Народ, о чем вы тут говорите? Наши НПЗ сгорели еще в апреле 2022 года, по бизнесу и гражданской инфраструктуре начали бить с самого начала. А с началом эпохи шахедов прилетает в рандомные склады и цеха каждый день. Я молчу про энергетику.

Откуда эта желчь? Откуда эти мысли, «ой, теперь они все равны». Речь не про сохранение лица и даже не про справедливость, а про выживание. Нас все еще хочет уничтожить огромный агрессор — своими ракетами, дронами, живыми волнами и танками-черепахами. К нам все еще хотят прийти в дома, убить жизнь, свободу и надежду, устроить чистки и фильтрации с подвалами и пыточными. Военные преступления по плану агрессора еще впереди. Спросите полковника, ой, то есть генерала . Если можно за пару недель потенциально выбить целые проценты ВВП такого агрессора — то это надо делать.

Почему на пятый год обороняющейся, экзистенциальной войны наши военные должны прикидываться зайчиками и игнорировать такие возможности ? Это неприятно для гражданских, у меня нет злорадства, но возмущаться и ровнять [Украину и Россию] могут только люди с амнезией.

Еще раз: вам ничего не грозит и никогда не грозило, никто не собирался приходить в ваши дома, не существует никаких расстрельных списков, вам не нужно бояться, что СБУ понатащит к вам своих майоров и они начнут смотреть ваши смартфоны. Вам не нужно бояться, что ваши города будут ровнять с землей — да это просто невозможно с вашей горой ядерного оружия. Тут нет и близко ничего «того же самого», вы просто немного, самую малость, начали получать некоторые элементы нашего 2022-го.

Мария

Киев

Мне, если честно, смешно читать дискуссии о том, законны ли удары по Wildberries. Некоторые люди слишком рьяно отстаивают позицию, что это незаконно, выставляя данный вопрос на первый план.

Разве попытка сделать большую часть населения недовольной тем, что происходит по вине российского правительства, — это плохая военная цель? Для ударов по Украине постоянно используют неточное оружие, из-за чего гибнет мирное население, и нередко среди погибших оказываются дети. А здесь, с минимальными потерями, люди лишаются лишь денег и более-менее комфортной жизни. Неужели это сопоставимые вещи?

Дело вовсе не в том, хранится там военный хлам или нет, — и не в мести. Ведь если бы речь шла о мести, то финансовые потери все равно никогда не сравнятся с потерянными жизнями. Дело в том, что снова стало гораздо больше людей, вспомнивших: помимо их личной жизни, вокруг происходит нечто страшное. И это дает надежду хотя бы на минимальное внутреннее давление на власть.

Я знаю, что в России много сочувствующих, думающих и понимающих людей. Но согласитесь: есть и немало тех, кто предпочитал вовсе не обращать внимания на войну. Кажется, сегодня делать это стало сложнее.

Анастасия

Киев

Ну вот, например, украинское правительство решит: «Мы пацифисты и не будем бить по складам или другим значимым объектам РФ, пожалеем людей там. Мы же не они». Это после того, как РФ бьет по всему подряд, не церемонясь.

Как вообще эту идею можно «продать» украинскому народу и военным? Как им можно это запретить на фоне такого горя? Кто их вообще слушать будет? Ну это просто невозможно.

Будет все «по справедливости», а не «законно». Все цели становятся законными после того как по аналогичным в Украине прилетело.

Все в Украине пострадали, буквально каждый, больше или меньше. Я — меньше, у меня только окна, за пять лет войны я сейчас второй раз меняю окна (пять штук). Поэтому если кому-то в РФ тоже так придется, то я посчитаю, что это вполне справедливо.

Евгений

Киев

Удивляют люди, обвиняющие Украину: мол, воюет не теми методами, которыми добро воевать должно — такие же фашисты, потому что по Wildberries бьют, и мы Украине больше симпатизировать не можем.

То есть Украина, принужденная Россией к войне, должна воевать по какому-то непонятному кодексу чести джедая — в то время как Россия уже долго и плодотворно сбрасывает планирующие авиабомбы на прифронтовые города-миллионники (и это далеко не полный перечень геройств России). Но зато вы вот там будете у себя нам симпатизировать.

По ходу, вы предлагаете Украине вести войну не для того, чтобы победить (или не проиграть), а так, чтобы мы опрятненько выглядели в ваших глазах. Лол. Может уже попросите хотя бы своего царя, чтобы он начал следовать этому кодексу джедая — глядишь, и Украина к джедайским стандартам подтянется. Или это слишком опасно — о таком в челобитных просить?

Законная ли цель склады Wildberries? Может, юридически и нет, а вот по здравому смыслу — вполне себе да. Wildberries это точно не детский сад, и не школа, и не жилой дом — но это часть экономики, работающей на войну, и причем довольно существенная. Если ее можно уничтожить (причем с минимальными человеческими жертвами), то ее надо уничтожить — иначе она продолжит зарабатывать деньги, которые помогут царю продолжать войну. А морализаторствовать не надо: разбудили лихо — получите и распишитесь.

Олесь

Киев

Говорят, взрослый человек по-настоящему меняет свое мнение только после шоковых ситуаций. Когда началась война, я с семьей был в 18 километрах от аэропорта Гостомель — точки, где армия РФ начинала захват Киева. Через двое суток я эвакуировал семью вглубь страны. Бросили все. Бизнес, дом, обычный уклад жизни и надежды на будущее. За пять лет войны украинцы прошли все стадии принятия. И сейчас, когда читаю мнения россиян о войне на «Медузе», смотрю видео про Wildberries в социалках, впервые вижу в глазах граждан РФ те стадии, что украинцы проходили в 2022 году.

Много моих родственников в России. Единицы из них эмигрировали, большинство осталось. Те, кто остался, — сидят на жопе ровно. Единицы были против войны. Верю ли я, что половина россиян поддерживает Путина? Да! Не надо даже ВЦИОМ. Вижу по родне. И сейчас из-за Wildberries, и тогда на Верхнем Ларсе россияне в массе возмущались не потому, что они против войны, а потому что — дискомфорт.

Нужна ли теперь России шоковая терапия, которую прошла Украина? Судя по всему, да. История же циклична. В Германии половина населения поддерживала Гитлера, начиная с 1938 года, когда депортировали 500 тысяч евреев, еще до их полномасштабки. И потом еще 30 лет после войны у немцев заняло официально признать преступления фашизма. Думаю, в России этот процесс будет проходить гораздо болезненнее.

Дмитрий

Киев

Для Украины сама война — законная и справедливая, потому что Украина, борется за свою свободу. Украина, а не Зеленский, Залужный, Федоров. Любые удары по России законны и справедливы. То что там мирные жители гибнут, так это сопутствующие потери, бывает. Можно было бы рассуждать о справедливости, если бы были массовые и прицельные бомбежки жилых домов. Но их нет, есть удары по промышленным предприятиям, которые в конечном счете — прямо или косвенно — работают на войну, зарабатывают деньги. Так что не вижу повода раздувать проблему.

Сгоревший после удара ВСУ склад в Электростали. Reuters / Scanpix / LETA

Евгений

Украина

Вот смотрите, у России есть ядерное оружие и при угрозе существованию страны (или даже текущей власти) весь мир будет покрыт ядерным пеплом.

Украина же под угрозой существования уже пятый год. Путин четко определил цели СВО — «Украину выдумали» — и напал со всех сторон. И если бы Украина не отдала свое ядерное оружие под гарантии безопасности своему соседу, который теперь ее уничтожает, то горели бы не Wildberries и НПЗ, а целые города.

Поэтому я считаю, что термины «оправданно», «законно», «морально», и прочие не должны применяться в вопросах борьбы с агрессором за свое существование.

Иван

Полтава

Понятно, что это преувеличение, но наконец-то власть нас услышала. Я уже пару месяцев пишу в комментариях лидеров мнений и артикулирую в общении со знакомыми дроноводами — надо бить по Wildberries в ответ на атаки по терминалам «Новой почты». В воскресенье был мой день «а я же говорил».

Только так «дорогие россияне» смогут осознать масштаб пи*деца, который сейчас происходит в Украине. Хочу их успокоить: вы сейчас проходите то, что мы проходили в 2022-2023 годах. И очереди на заправках по 100+ машин, и дроны над головой, и прилеты рядом — все это у нас уже было. Вы к этому привыкнете, нет у вас выбора.

Я шел с обеда на работу, меня обогнал дрон и влетел в офис, где я работаю, я не дошел буквально 400 метров. Обычное гражданское предприятие. Тогда у коллег был шок — а сейчас смеемся над ситуацией, ремонт проведен, все восстановили. Только в очереди на служебные машины сильно отодвинули назад — до сих пор жду. Сейчас у нас в регионе бомбят заправки, так что могу посоветовать начинать отвыкать от любимых АЗС. В приграничных областях как минимум.

Стефан

Волынская область

Читаю письма «Медузе» от «хороших россиян» из Петербурга, а также «несогласных», эмигрировавших в Сербию, Армению, и так далее, и все больше понимаю, что война была неизбежной. Они могут сколько угодно в массе своей критиковать свою власть, но на подсознательном уровне все равно будут имперцами, у которых Украина виновата в том, что «слишком активно» защищается от агрессии с их стороны.

Хотелось бы напомнить этим «хорошим россиянам», что у нас в Украине на пятом году полномасштабной войны новости о том, как в нашей столице снесло жилой дом до фундамента, а несколько десятков жизней людей оборвались за одну ночь, стали информационным фоном. И все это происходит на их налоги, из-за их молчания, из-за их «я политикой не интересуюсь».

А они тут рассуждают о «военных преступлениях» Украины после ударов по складам маркетплейса-гиганта Wildberries. Да, это законные цели. Да, и не только такие удары считаются «обоснованным возмездием». Хотелось бы, чтобы это было только началом.

Влад

Киев

Прошлое неизменно, все действия должны быть направленны на приемлемый образ будущего. Смысл не в Wildberries, возмездии, заметности войны в РФ, товарах для мобиков. Суть — в перспективе банковского кризиса.

Качество долгов на балансе всех банков, связанных с контрагентами Wildberries, снижается. Финансовые инструменты управления рисками не рассчитаны на эти удары. Вопрос в запасе прочности банков. Надежда на надлом экономики войны. Успех в виде череды дефолтов остановит наращивание численности ВС РФ и изменит критерии применения ракет и дронов. Возможно, остановит боевые действия минимальными жертвами.

Предыдущий материал с письмами читателей

«Умом понимаем, сердцем — никогда не простим» Что думают читатели «Медузы» об атаках ВСУ на склады Wildberries

Предыдущий материал с письмами читателей

«Умом понимаем, сердцем — никогда не простим» Что думают читатели «Медузы» об атаках ВСУ на склады Wildberries

Роман

Харьков

Удары по Wildberries — с минимальным количеством жертв. И они происходят буквально в те дни, когда в Украине прилетает куча баллистики и крылатых ракет, которые складывают целые подъезды. Из страны, которая не соблюдает никакие правила войны. А за Украиной следит каждый эксперт из Европы и российской оппозиции, ожидая войны «в белых перчатках» согласно всем положениям Устава ООН.

Российская власть открыто говорит и ничего не видит зазорного, чтобы угрожать и реализовывать удары по гражданским объектам для последующей заморозки украинских граждан. Вот говорит прямым текстом и считает нормой, президент вслух озвучивает угрозы про «вогнать Украину в каменный век» и делает все для этого возможное, осознанно таргетируя гражданскую инфраструктуру и издевательски делая подборки ударов под веселую музыку, объясняя, что ТЭЦ, попавшая под удар, каким-то образом снабжает ВСУ, а не пенсионеров, которые буквально потом замерзают насмерть.

Если и объявлять «военным преступлением» удар по Wildberries, то нужно ставить звездочку и давать пояснение, что это 1/1000 от того, что делает Россия (я молчу о постоянных расстрелах военнопленных, которым уже счета нет). И обязательно указывать масштаб того, что Россия бомбит отделения «Новой Почты» уже три года почти на ежедневной основе, а жертв и раненых из-за этого уже неизвестно сколько тысяч — что составляет доли процента от того, что случилось с Wildberries. Потому ставить через запятую Украину и Россию на этой войне в контексте военных преступлений — откровенное издевательство и передергивание.

Контекст и масштаб имеет значение, как имеет значение и то, кто — агрессор, а кто — защищающаяся сторона (даже по Уставу ООН защищающаяся сторона имеет право совершать массу действий на территории врага).

Валерий

Киев

Пару недель назад ракета прилетела в мой бывший дом, разнесла три этажа, погибли люди. Дом запечатали, людей выселили, что им делать и где жить — неизвестно.

Я это к тому, что после таких случаев мне глубоко плевать на (не)оправданность ударов по Wildberries, и тем более плевать на сгоревшие шмотки. Русское общество привело к власти диктатора, который начал войну, а теперь пришла пора пожинать последствия.

Ренар

Киев

Удивляют фразы вроде «Это только отвернет часть людей, которые симпатизируют Украине» после ударов Украины по агрессору. То есть вы считаете, что если на страну напал кто угодно, то вы обязаны как гражданин стать на защиту своего государства независимо от своих взглядов? Что ж, я согласен. Именно так случилось в 2022 году с большинством населения Украины. Мы защищаемся от подлого агрессора. А насчет «симпатизирующих Украине» — нам уже плевать, есть ли такие в агрессивной, фашиствующей России.

Алла

Киев

Это не вина украинцев, что россияне довели свою страну до диктатуры и нападения на соседнее государство.

Украина своими человеческим ресурсом уже пятый год ведет войну с в пять раз большим по количеству населения оккупантом.

Какие шаги оправданы, чтобы остановить в таком случае войну? Я считаю, что любые, которые позволят сохранить жизни украинцев.

Виталий

Одесса

Удивляют попытки обвинять Украину в ударах по складам, в которых якобы нет военного снаряжения. Так даже если и нет, то что? Мы можем жить пятый год обстрелами всего что угодно и когда угодно, — так и вы, «дорогие россияне», привыкайте. Вы же боитесь репрессий и не хотите протестовать, а многие вообще поддерживают «СВО», но тогда стоит понимать, что в игру «обстрелы гражданской инфраструктуры» можно играть вдвоем. И не мы ее начали в 2022 году.

Дым от пожара в результате удара по складу Wildberries в Санкт-Петербурге 24 июля 2026 года «Медуза»

Александр

Киев

Цели однозначно незаконные. Обоснованные или нет — я знать не могу, людям их никто не объяснял. Власть Украины понимает настроения и усталость, и даже лицемерие некоторых уклонистов. Понимают, что в худшем случае об этом просто не будут думать, а скорее будут рады.

Я не сторонник украинских идей, но я отдаю себе отчет, что Украине в принципе не придется говорить, справедливую войну она ведет или нет. Нападала все-таки не она. И вроде как, как было замечено другими отвечающими, были предложения приостановить атаки по воздуху.

Вообще, конечно, Левиев правильно говорит, что это военное преступление и так делать нельзя. Все остальное — ментальная гимнастика. Но Украина не очень самостоятельная страна, она воюет не своими ресурсами и очень много приходится согласовывать, идеи сначала надо продать спонсорам. И если уж такие идеи спонсорами были куплены, хотелось бы верить, что все же были в этом какие-то замыслы, которые приведут к более скорому окончанию войны.

Артем

Львов

Удары по Wildberries не являются военной целью. С точки зрения международного права, это чистой воды военное преступление. И то, что Зеленский оправдывается тем, что там что-то продают военным, как по мне — плохое объяснение. Честно говоря, не очень понятно, действительно ли военное руководство так считает, или же это просто отмазка.

Как мне кажется, на самом деле Украина пытается всеми возможными способами дестабилизировать обстановку в России, и способствовать нарастанию общественного недовольства. Ну и малый бизнес, хоть он, может, и не делает большого вклада в доходы страны, он — часть экономической цепочки, и [его разрушение] может впоследствии непрямым образом сильно ударить по экономике. Украина, в силу величины противника, пользуется тактикой тысячи мелких порезов. И эти удары вписываются в эту концепцию.

Да, это военное преступление. Но вся война — это одно большое преступление. Какая разница, кто больше солдат убил? Какая разница, какая война была хуже, это все равнозначной меры трагедия. И разбираться сейчас, кто больше беды натворил, кто не стал заморачиваться — это маразм. Историю все равно пишут победители, и любые действия потом вы можете интерпретировать как хотите. А прямо сейчас в наших интересах — сделать все возможное, чтобы его остановить.

Есть только один человек, который начал эту войну, и от которого ее продолжение зависит напрямую. Абсолютно все действия Украины исходят из его действий и его высказываний.

Не хочет он заканчивать, хочет движухи, значит будем делать все возможное, чтобы захотел закончить. И прямым, и непрямым способом. Простите, россияне, что доставляем вам хлопоты — но если вы не хотите с ним разобраться, то разберемся мы. Прямым и непрямым способом.

Антон

Одесса

Украинские удары по Wildberries являются ответным действием на удары ВС РФ по логистическим компаниям Украины. В условиях войны условно любой удар можно как-либо оправдать, поэтому термин «законная цель» лично для меня является крайне сомнительным, более показательным является количество погибших мирных жителей вследствие удара.

К счастью для россиян, Украина в плане выбора целей и маршрутов для ударов (особенно касательно ударов «мести, возмездия») намного более аккуратна — в отличие от России, со стороны которой прилетают баллистические ракеты четко в жилые дома или сектора.

Анонимный читатель

Читаю возмущения по поводу ударов по Wildberries, и у меня изумлению нет предела. Мне просто интересно: а почему кто-то решил, что экономика России не является легитимной целью? Здесь вообще ничего личного. Наибольший маркетплейс, наибольшее поступление в бюджет.

Мало того, человек работающий платит налоги, содержит свою семью. Человек без работы — обуза для государства. Его надо содержать. Как — это другой вопрос. И этот вопрос явно не к Украине.

Читаю, сколько людей возмущены и теперь не являются «сочувствующими» Украине. А что ваше сочувствие дает? Вы сочувствуете и выходите на митинги? Нет, вы прячетесь по норам и рассказываете, что ничего сделать невозможно.

Может, вы саботируете какие-то военные заказы? Смешно, правда. Или вы не платите налоги, на которые нас убивают? Что дает ваше сочувствие? Мы вам тоже сочувствием, но бить не прекратим. Так что как-то так.

Виктория

Мариуполь

Знаете мем, где Мэл Гибсон разговаривает с Иисусом Христом⁠⁠? Примерно так же звучат все эти разговоры для украинцев. В Мариуполе были и склады, и театры, и школы с домами, которые так или иначе просто стерли с лица земли. И даже если это все отстроить, довоенного Мариуполя уже никогда не будет — людей никто не вернет. А Украина всего-то бьет по Wildberries, у которого на сайте красуется «все для СВО» (по странному стечению обстоятельств раздел на днях убрали).

Не хочется радоваться чужому горю, что-то оправдывать и говорить о «справедливости». Но и не нужно заниматься виктимблеймингом. Путин начал и продолжает эту войну каждый день. Россия захватывает и вписывает в свою конституцию украинские территории. Война сама по себе преступная и незаконная (статья 353 УК РФ). И даже так, на столе прямо сейчас лежит предложение о заморозке конфликта по . Есть предложение моратория (с обеих сторон) на те самые дальнобойные удары по условным Wildberries и «Новой Почте». Но нет. На публичное предложение Токаева закончить эту войну, Путин сначала говорит «спасибо за ваше мнение», а потом через Пескова передает что «СВО нельзя заканчивать».

На этом фоне обвинения в адрес Украины и лично Зеленского выглядят… ну как минимум, странно. Как в том советском анекдоте про Рейгана. Что толку от «симпатии» (к Украине) некоторых россиян, если война продолжается уже пятый год? Вопрос риторический.

Олег

Одесса

Я думаю, что удары ВСУ по Wildberries вполне очевидно должны показать верхушке России, что отныне ее действия против населения Украины не останутся без ответа. Предполагаю, что в ответ на удары по «Укрзализнице» начнутся неприятные события на РЖД, в ответ на удары по украинской энергетике начнутся «отключения» от энергетики российских городов.

Нынешний ажиотаж российских граждан мне понятен — к ним сейчас вернулось то, с чем граждане Украины сталкивались с 2022 года. Просто необходимо понять, что удары по Wildberries стали возможными потому, что Украина нарастила свои возможности и теперь может в дополнение к явным военным целям вести «отработку» критической российской инфраструктуры. Недавно это были НПЗ и танкеры, а сейчас еще добавились объекты логистики. Если кремлевцы не придут в себя, то я думаю, что список объектов, которые могут подвергнуться ударам со стороны ВСУ, расширится.

Максим

Харьков

Я считаю, что логика военных преступлений и Женевской конвенции в целом очень устарела. Она ставит агрессора и жертву на один уровень — у нас все оказываются военными преступниками. При этом агрессор уже нарушил закон — начал агрессивную войну, он был готов остаться в изоляции. А когда жертва дает в зубы в ответ, то слышим голоса: воу-воу, полегче парень, у нас тут правила вообще-то есть. И уже Украина ставится на один уровень с Россией — они одинаковые, они такие же людоеды и так далее.

Я считаю, что должно быть введено правило зуб за зуб, око за око. Если агрессор совершает военное преступление, то для обороняющегося это действие перестает считаться преступлением. Вот тогда это справедливо. Я пять лет смотрю, как дроны, КАБы стирают мой любимый город в щебень: церкви, администрации, ТЦ, больницы, дачи, склады, заправки, исторические памятники, жилые дома. И наконец-то мы можем ответить. Я считаю это справедливым.

И еще — гении, которые предлагают бить по военным объектам, дачам чиновников, Путину лично. Ребят, да если бы были возможности — давно бы все сделали. Но у нас экономика меньше в пять раз, населения в четыре, а размеры в десять меньше. Мы не можем себе позволить играть в белых перчатках. Для нас это отечественная война за выживание. Потому что если проиграем… Спросите у жителей Мариуполя и Донбасса что будет — фильтрационные и перевоспитательные лагеря, братские могилы и подвал с пытками за украинскую речь.

Для нас альтернатива сгоревшим российским складам — смерть нации, физическая смерть для значительного количества людей и мобилизация [в российскую армию тех, кто останется в живых] для войны с Польшей, Казахстаном или что там дальше придумает ваш президент.

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