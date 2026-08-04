Краматорск. Автомобиль, в который попал российский дрон. 3 августа 2026 года Cameron Jones-Manley / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Украина расширяет масштаб атак по РФ. Целью ВСУ теперь рискуют стать практически любой крупный склад, логистический центр, НПЗ или предприятие ВПК в европейской части России. Этот вопрос — для наших читателей из РФ, живущих рядом с такими объектами. Боитесь ли вы, что в случае атаки дрон может попасть в ваш дом? Предпринимаете ли меры для собственной защиты на этот случай? Какие? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Целью России ближайшей зимой может стать не только энергетика, но и системы водоснабжения Украины. Такую точку зрения в интервью Politico высказал министр энергетики и вице-премьер Украины Денис Шмыгаль.

«Прошлой зимой они били по электросетям и отопительным системам, но выжить было можно, если при отключении электричества были газ и вода. Без воды и канализации продержаться дольше трех дней крайне сложно», — заявил он. По мнению Шмыгаля, Владимир Путин «хочет добить нашу энергосистему».

Как отметил министр, сейчас Украина и Россия ведут борьбу на взаимное уничтожение энергетических систем. Киев в ответ на российские удары начал кампанию атак на НПЗ: сейчас, по независимым оценкам, из строя выведены до 40% российских мощностей по переработке нефти.

Энергетическая кампания, подчеркивает министр, определит ход будущих мирных переговоров — до их начала стороны с помощью ударов по энергетике пытаются усилить свои переговорные позиции. «Это как двенадцатый раунд: каждый боксер надеется, что соперник упадет первым», — считает Шмыгаль.

Киев рассчитывает, заявил министр, что удары по российским НПЗ вынудят Путина прекратить войну уже этой осенью. Эти сроки критически важны для Украины. «Он [Путин] надеется, что зимой наше общество сломается от истощения и начнет давить на руководство, требуя подписать капитуляцию», — сказал министр.

Как отмечает Politico, до 2014 года Украина вырабатывала 54,5 гигаватта электроэнергии. Вскоре после полномасштабного вторжения этот показатель упал до 32 гигаватт — в том числе из-за того, что Запорожская АЭС оказалась под контролем российской армии.

В этом году на фоне зимних атак армии РФ по электроэнергетике объем выработки электроэнергии составил лишь около 12 гигаватт. Шмыгаль сообщил, что дефицит мощностей сейчас составляет 6 гигаватт: по его словам, Россия уже уничтожила 80% генерирующих мощностей Украины.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий вчера заявил, что Украине не хватает около 650 миллионов евро на подготовку энергетической системы к зиме. «Эта зима объективно будет сложная», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский вчера заявлял, что Киев «будет очень стараться», чтобы война закончилась до зимы. По его словам, Украина будет пытаться добиться этого, комбинируя дипломатические усилия и собственные атаки. Давление на Москву должно достичь такого уровня, чтобы у нее не осталось никакой другой альтернативы, кроме мира, отметил Зеленский.

Война в фотографиях. Краснодар

Вчера украинский дрон упал на пляж в поселке Архипо-Осиповка в Геленджике в Краснодарском крае, где в это время находилось большое количество отдыхающих. В результате инцидента погибли семь человек, среди которых четыре ребенка. По уточненным данным, 58 человек получили ранения, 21 из них госпитализирован.

На фото — стихийный мемориал в центре Краснодара, куда местные жители несут цветы и свечи в память о погибших.

Виталий Тимкив / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

Виталий Тимкив / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

Виталий Тимкив / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Сергей (Россия). Удары по складам Wildberries — военное преступление. Даже если бы там было полно военной амуниции, ее можно поставить и другим способом, эти склады не обязательное звено, сотрудники — гражданские лица.

Но это не первое военное преступление со стороны ВСУ. До этого были атаки на бензовозы, идущие в Крым, и сам Крым, погибли люди, которых Украина считает своими гражданами. Подрыв пассажирского поезда в Белгородской области, обстрел Шебекино, удар по детям на стадионе в Белгороде и многое другое. То, что российская армия совершает военные преступления, — не оправдание, никакого «взаимозачета» не бывает.

Я не считаю, что если война, то можно бить по всему подряд. Говорят, что такие удары приближают победу, но это не так, они приближают межнациональный конфликт, наподобие палестино-израильского. Сейчас война нужна только Путину, но чем больше взаимных претензий, чем больше трупов с обеих сторон, тем больше запрос на «возмездие». Есть такой тезис: россияне должны почувствовать войну на себе. В нем уже виден первый признак межнационального конфликта: вся нация наделяется субъектностью, как будто у нее есть коллективное сознание и она может что-то чувствовать как одно существо.

Еще есть утверждение, что якобы Путин хотел, чтобы большинство населения воспринимало войну как что-то далекое, но ему помешали. Это полная чушь. Путин давно стремится сделать войну личным делом каждого россиянина: плакаты с «героями СВО», различные мероприятия, посвященные войне, памятники и названия улиц, уроки «патриотизма» в школах, а в свободное от учебы время — плетение маскировочных сетей и сбор «гуманитарной помощи», а в телеэфире война занимает почти 100%. Получалось не очень, но благодаря действиям ВСУ получилось — война стала частью жизни каждого, и это плохая новость для Украины. Появилось гораздо больше желающих как-то помогать армии и государству, а если сейчас решат ввести военное положение, большинство будет за.

Еще приводят такой аргумент, что удары по гражданским объектам якобы приведут к протестам. Есть такое поверье, что, если вредить населению страны, оно выступит против своей власти. В реальности все происходит наоборот, примеры Ирана, Ирака, Кубы это подтверждают.

Понятно, что подобные удары положительно воспримут в украинском обществе. Но практической пользы от них нет. Вести войну они не помешают, до краха экономики еще далеко, недовольство населения для диктатора не аргумент — тем более что направлено оно будет на украинцев. А госпропаганда устроит себе маленький праздник.

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