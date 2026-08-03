Война 1622-й день. США вслед за Киевом предупреждают о мобилизации в России после выборов в Госдуму. Wildberries за полмесяца украинских атак потеряла четверть складских площадей

Банеры с рекламой Wildberries и военной службы по контракту на одной из улиц Москвы, 29 июля 2026 года Анастасия Барашкова / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Украина расширяет масштаб атак по РФ. Целью ВСУ теперь рискуют стать практически любой крупный склад, логистический центр, НПЗ или предприятие ВПК в европейской части России. Этот вопрос — для наших читателей из РФ, живущих рядом с такими объектами. Боитесь ли вы, что в случае атаки дрон может попасть в ваш дом? Предпринимаете ли меры для собственной защиты на этот случай? Какие? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Американские чиновники вслед за Киевом пугают россиян мобилизацией

Источники The Wall Street Journal среди американских чиновников вслед за властями Украины утверждают, что Кремль рассматривает возможность объявить новую волну мобилизации. По их словам, скорее всего, если руководство РФ и решится на такой шаг, то только после выборов в Государственную думу. Основной день голосования назначен на 20 сентября.

Если Владимир Путин продолжит добиваться контроля над всей территорией Донбасса, «у него может не остаться иного выбора, кроме как объявить мобилизацию», считает директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

В отличие от первой волны мобилизации, в рамках которой призывали резервистов и россиян с военным опытом, новая волна затронет людей, имеющих мало опыта или вовсе не желающих воевать, говорится в статье. Однако политические риски такого решения могут перевесить военные преимущества на фронте.

О том, что новая волна мобилизации может начаться уже в октябре, ранее сообщали источники «Медузы» и других изданий». По их словам, российские власти начали задумываться о массовом призыве на фоне проблем с наборов военных по контракту. Число желающих идти на такую службу сокращается, а те, кого все же удается разными способами уговорить подписать контракт, зачастую мало пригодны к военной службе.

Недавно о возможной мобилизации в России после выборов в Госдуму говорил президент Украины Владимир Зеленский, сославшись на данные разведки. По словам украинского лидера, речь идет о «скрытой» мобилизации, потому что власти РФ все-таки опасаются реакции общества. Для Украины, утверждал Зеленский, новая волна мобилизации может стать «большой проблемой», потому что Путин рассчитывает мобилизовать от 300 тысяч до 500 тысяч человек.

Военный аналитик Руслан Левиев считает, что военных причин для мобилизации нет и массовый призыв не поможет российской армии переломить ситуацию на фронте. При этом экономические и политические издержки этого решения могут «больно ударить» по властям России.

Военный эксперт «Медузы» Дмитрий Кузнец отмечал, что вероятность новой волны мобилизации вырастет, если потери российской армии превысят набор контрактников. Однако пока острого дефицита личного состава в войсках РФ не наблюдается. Кроме того, сама по себе мобилизация не даст немедленного численного преимущества, который позволит прорвать фронт.

Wildberries за полмесяца потеряла больше 25% складских площадей из-за ударов Украины

За 17 дней из-за атак украинских беспилотников по логистическим центрам Wildberries крупнейший российский маркетплейс потерял примерно четвертую часть складских площадей.

По подсчетам «Верстки», с середины июля Wildberries потерял 14 складов общей площадью более полутора миллионов метров. Это около 27% всех складских помещений компании. В эти расчеты журналисты издания включили склад Wildberries во Владимирской области, загоревшийся после удара украинских беспилотников 3 августа. Он стал 18-м логистическим центром компании, которые стали целями Украины с середины июля.

Самой крупной потерей Wildberries за эти дни стал склад в подмосковной Электростали, попавший под удар 18 июля. Этот центр площадью 250 тысяч квадратных метров полностью сгорел. Затем под удары еще восемь крупных складов площадью более 100 тысяч квадратных метров и пять меньших по размеру складов.

Атаки еще на четыре склада — в Екатеринбурге, Воронеже, Зеленодольске (Татарстан) и Коледино (Подмосковье) — не привели к существенным повреждениям.

На конец 2025 года логистическая инфраструктура Wildberries насчитывала более чем 200 объектов. В их число, как сообщал The Bell, входило 25 крупных фулфилмент-центров, где хранится товар продавцов, а также сотни небольших сортировочных и транзитных площадок. Украина наносит удары именно по ключевым объектам. В ответ компания вынуждена экстренно перестраивать логистику. Эксперты Forbes оценили ущерб продавцов Wildberries после ударов Украины по складам в 215-280 миллиардов рублей.

Почему Украина бьет по Wildberries

Украина утверждает, что Wildberries помогает снабжать армию РФ. Это действительно так? «Медуза» изучила, какие товары заказывают для фронта на маркетплейсах (спойлер: даже пластиковые мешки для тел погибших)

Почему Украина бьет по Wildberries

Украина утверждает, что Wildberries помогает снабжать армию РФ. Это действительно так? «Медуза» изучила, какие товары заказывают для фронта на маркетплейсах (спойлер: даже пластиковые мешки для тел погибших)

Что еще происходит сегодня:

В Геленджике украинский дрон упал на пляж с отдыхающими. Система оповещения не работала. Погибли шесть человек, десятки пострадали.

Украинские беспилотники атаковали аннексированный Крым. Погибли три человека.

ВСУ атаковали Белгород. Телеграм-канал «Пепел» утверждает, что под удар попал Белгородский технологический университет, где велась разработка дронов.

Война в фотографиях. Последствия российского удара по Запорожью

Российские военные регулярно наносят удары по Запорожью. Вечером 2 августа войска РФ дважды атаковали город управляемыми авиабомбами. Первый удар, по заявлениям местных властей, пришелся по частному сектору. В результате повторной атаки были повреждены многоквартирные жилые дома и склады. Погиб один местный житель, еще 31 получил ранения.

Darya Nazarova / AFP / Scanpix / LETA

Reuters / Scanpix / LETA

Reuters / Scanpix / LETA

Reuters / Scanpix / LETA

Спасатели выносят тело погибшей из разрушенного дома Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Олег (Пенза). Как же мои соотечественники любят уцепиться за определение военного преступления и начать показывать пальцем на Украину и кричать «они плохие», «они преступники». Но это определение — это что-то обобщенное, до чего сколько-то лет назад смогли договориться разные страны. Наверное, в большинстве конфликтов следование этим правилам идет на благо. Но кто сказал что всегда и во всех ситуациях? Реальность сложнее нескольких параграфов на бумаге.

Война — это бесчеловечная бойня, ужаснейшее, чем может заниматься человек. Попытки придать ей формы допустимости и приемлемости лишь множат войны и продлевают их. Все, что поможет закончить эту войну и будущее войны (поэтому нельзя просто сдаться), — это благо.

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Война 1621-й день. Украина атакует очередной (уже 17-й) склад Wildberries. Командир беспилотных войск ВСУ обещает, что это «точно не последний» удар

О чем мы писали вчера

Война 1621-й день. Украина атакует очередной (уже 17-й) склад Wildberries. Командир беспилотных войск ВСУ обещает, что это «точно не последний» удар