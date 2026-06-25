Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Магаз
Помощь друга
EN
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
новости
Все снова обсуждают новую мобилизацию в России. Это правда может случиться уже осенью? Армия вообще к ней готова?
Видеосводка с Дмитрием Кузнецом
1 час 8 минут
16:26, 25 июня 2026
В России все меньше желающих пойти в армию по контракту, поэтому Кремль задумывается о новой мобилизации. Об этом
говорят
источники сразу трех независимых медиа: «Медузы», «Важных историй» и «Верстки». Финальное решение пока не принято, но обсуждается на всех уровнях власти, знает один из источников. Мобилизация при этом может начаться уже в октябре, говорит он, — то есть когда пройдут выборы в Госдуму. Россия без этого действительно не сможет продолжить воевать? Что прямо сейчас происходит на фронте — ощущается ли там нехватка контрактников, видны ли признаки подготовки к мобилизации? И готова ли российская армия к массовому притоку новых военных? Владислав Горин обсуждает с военным экспертом «Медузы» Дмитрием Кузнецом.
Подпишитесь
на ютьюб-канал «Медузы»
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
Напишите нам