Россиянин, мобилизованный на войну из Петербурга. 5 октября 2022 года Александр Гальперин / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

В России все меньше желающих пойти служить в армию по контракту, что заставляет власти задуматься о новой волне мобилизации. Об этом говорят источники «Медузы», а также пишут «Важные истории» и «Верстка».

По всей России набор на контракт в четвертом квартале 2025 года сократился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, показали расчеты «Важных историй» на основе данных о расходах федерального бюджета.

Темпы вербовки продолжили снижаться и в начале 2026 года. По данным исследователя из Немецкого института международных отношений и безопасности Яниса Клюге, в первом квартале 2026 года контракт, судя по данным о выплатах из федерального бюджета, подписывали около 800 человек ежедневно, что стало самым низким показателем за три года. При этом, по оценкам исследователя, основанным на данных о выплатах из региональных бюджетов, во втором квартале 2026 года число подписанных контрактов выросло примерно до 1000 в день.

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На трудности с набором контрактников журналистам пожаловались источники в нескольких регионах России. Поток желающих заключить контракт продолжает сокращаться, заявил высокопоставленный военный в одной из частей в Сибири. «При этом план по набору никто не отменял — отправлять новобранцев нужно каждый месяц», — подчеркнул он. Источник в военкомате этого же региона заявил, что набор сейчас идет «в основном за счет ментов», то есть когда задержанным предлагают заключить контракт на военную службу в обмен на освобождение от преследования.

Те же, кого удается разными способами уговорить подписать контракт, зачастую мало пригодны к военной службе. «Кого-то с тюрьмы забирают, кого-то с улицы. Уголовники, причем уже в таком возрасте и с такими болячками, что еле стоят на ногах, — сообщил журналистам один из военнослужащих. — Это обуза для всех. Да чему их обучить можно? Они ходить-то в обмундировании не могут, тяжело им нести на себе 20 килограмм. Это одноразовые». По словам источников, многие из новых контрактников бегут с фронта. Подразделения, добавили они, постоянно недоукомплектованы.

Трудности с набором новых контрактников и замедление темпов продвижения российских военных на фронте заставляют власти усиливать агитацию и увеличивать выплаты. Кроме того, россиян пытаются заманить на фронт, обещая службу в тылу, например, водителями или строителями, при этом контракты заключаются на общих основаниях и подписавших их могут отправить в любые части.

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В Кремле рассматривают и более радикальные варианты, включая новую волну мобилизации. Об этом рассказали «Важным историям» и «Верстке» восемь источников, работающих с администрацией президента, а также собеседники, близкие к силовому блоку.

Мобилизация обсуждается на всех уровнях, заявил один из источников, «ходят слухи», но окончательное решение еще не принято. Речь может идти про октябрь — после того, как пройдут выборы в Госдуму, уточняет он. Другой собеседник изданий тоже слышал, что «что-то может начаться» уже в октябре. При этом и он подчеркнул, что обсуждаются разные сценарии, включая мобилизацию, но все пока «на уровне слухов».

В свою очередь собеседник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, говорит, что подготовительные мероприятия «к тому, что никогда не назовут мобилизацией» идут «уже несколько месяцев».

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О возможной новой волне мобилизации говорят и источники «Медузы». Один из высокопоставленных региональных чиновников сообщил, что федеральное правительство поручило сократить к 1 октября 10–15 процентов сотрудников администраций разных уровней. Такие же сокращения, по его сведениям, должны произойти и в региональных филиалах федеральных ведомств. О планах сокращений слышал и чиновник из другого региона. «Среди сокращенных будут мужчины. Но четкого указания, что это, мол, для мобилизации, не было», — подчеркнул он.

При этом некоторые собеседники «Важных историй» и «Верстки» тоже отмечают, что возможен и более «спокойный вариант». «Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении», — сообщил журналистам источник, работающий с медиаповесткой в администрации президента. По его словам, их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.

Директор польской аналитической группы Rochan Consulting Конрад Музыка считает, что без частичной мобилизации в России вряд ли удастся обойтись. Кремль, заявил он в интервью Financial Times, будет искать разные способы изменить ситуацию на фронте. «Но, кроме ядерных бомб, я не думаю, что они действительно могут многое сделать… если не объявят о частичной мобилизации», — сказал он.

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