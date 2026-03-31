Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал постановление, в котором потребовал от предприятий выполнять «задания по подбору кандидатов на военную службу по контракту».

Документ был подписан 20 марта и опубликован на официальном портале правовой информации спустя четыре дня. Внимание на него обратили аналитики расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT).

Согласно постановлению главы Рязанской области, каждая организация вне зависимости от формы собственности с 20 марта по 20 сентября должна найти и отправить на войну от двух до пяти человек. Должны ли это быть сотрудники предприятия или кто-то еще, не уточняется.

План зависит от численности сотрудников предприятия.

при штатной численности от 150 до 300 человек надо подобрать двух кандидатов на военную службу по контракту,

при штатной численности от 300 до 500 человек — трех кандидатов,

при штатной численности более 500 человек — пять кандидатов.

В своем распоряжении губернатор ссылается на два указа Владимира Путина от октября 2022 года. Первым (№ 756) он ввел военное положение в аннексированных регионах Украины, вторым (№ 757) установил меры, которые должны применять в регионах в связи с первым указом. Среди прочего, отмечают в CIT, эти документы дают главам регионов полномочия «по реализации мер для удовлетворения потребностей» ВС РФ.

Постановление Малкова 20 марта опубликовали на сайте газеты областного правительства «Рязанские ведомости». Позже публикацию удалили, но она все еще отображается в поисковой выдаче и кэше Google. Об этом также написали другие региональные издания.

Вероятно, Рязанская область стала первым регионом России, где подобная разнарядка для предприятий попала в открытый доступ. Представитель CIT сказал «Агентству», что в регионах может существовать негласная практика таких разнарядок, но ранее аналитики не встречали случаев публикации официальных документов об этом. «Может, другие регионы, если и оформляют такие распоряжения документально, то не выкладывают их в открытый доступ», — сказал один из участников расследовательской группы.

Собеседник «Агентства» также отметил, что подобных документов не публиковали даже в период первой волны мобилизации в 2022 году. Тогда, по его словам, все цифры были засекречены и о планах проговаривались только отдельные чиновники и военкомы.

Как отмечает издание, в некоторых регионах, например, в Тульской области, существует план по набору контрактников для местных администраций. Издание «Важные истории» в свою очередь напоминает, что ранее российские власти привлекали частный бизнес к поиску наемников за рубежом. Средства на эти цели собирали из местных бюджетов и принуждали сам бизнес «скидываться». Так, в Москве набор контрактников финансировали не только государственные предприятия, но и крупные девелоперы, а в Поволжье деньги собирали с сельскохозяйственных предприятий и фермеров.

Издание «Можем объяснить» уверено, что Рязанская область стала первой в России, где бизнес официально принуждают вербовать людей на войну. Юрист «Школы призывника» Тимофей Васькин считает, что такое принуждение — как заключать контракт, так и приказывать бизнесу обязывать сотрудников идти на войну — незаконно. Юрист считает, что рязанские власти слишком широко трактуют указ Путина, который предписывает регионам «удовлетворять потребности» ВС РФ. По мнению Васькина, это касается только социально-экономических вопросов.

В постановлении рязанского губернатора ничего не говорится о том, какое наказание последует за неисполнение распоряжения властей. Васькин отмечает, что за нарушения, связанные с режимом военного положения, предусмотрена отдельная административная статья — 20.5.1 КоАП. Она предусматривает штраф до тысячи рублей для граждан и до двух тысяч рублей для должностных лиц, а также административный арест на срок до 30 суток.

При этом Рязанская область приняла свой региональный закон, который предусматривает штрафы для юридических лиц в размере до миллиона рублей (до двух миллионов при повторном нарушении), отмечает юрист. И хотя этот закон дублирует федеральный, на практике, скорее всего, это может означать, что местные суды и чиновники будут сами решать, какой из законов применить, считает Васькин.

Если рязанская компания не сможет предоставить контрактников, то ей грозит либо миллионный штраф, либо арест руководителя на 30 суток. Все это, конечно, можно и нужно обжаловать. Но власти могут применить и неофициальные рычаги — замучить компанию проверками.

Власти России объявили о проведении «частичной мобилизации» в сентябре 2022 года. Непосредственно перед этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что речи о мобилизации в стране не идет. В конце октября 2022 года Минобороны объявило о завершении «частичной мобилизации», но соответствующий указ Путин не подписал. Позже власти неоднократно заявляли, что в новой мобилизации нет необходимости. В частности, недавно об этом говорил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Как еще россиян заманивают на фронт

«Служба на один год — это обман. Все контракты — бессрочные» Студентов по всей России заманивают в беспилотные войска — всего на год и за большие деньги. Вот как проходит эта агитация и почему нельзя ей верить

