Дмитрий Медведев заявил, что в новой волне мобилизации в России «нет никакой необходимости»

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что новую волну мобилизации власти РФ проводить пока не планируют.

«В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации», — сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.

«Тех лиц, которые заключили договор, контракт о несении военной службы в войсках для участия в Объединенной группировке войск в ходе специальной военной операции ( ), вполне достаточно для выполнения всех боевых задач», — приводит госагентство ответ Медведева.

«Мы в прошлом году набрали более 400 тысяч добровольцев, то есть контрактников, которые по зову сердца, будучи патриотами, пошли защищать нашу страну», — заявил замглавы Совбеза.

С начала 2026 года, по словам Медведева, контракт о прохождении военной службы уже заключили более 80 тысяч человек. «Плюс к этой цифре еще и добровольцы», — добавил он.

Помимо набора контрактников, заявил замглавы Совбеза, «идет комплектование войск беспилотной авиации».

Минобороны с конца 2025 года активно пытается привлекать студентов на службу в войсках беспилотных систем. Студентам обещают большие выплаты и «специальный контракт на срок от 1 года» (на самом деле уволиться со службы, скорее всего, будет нельзя до завершения войны, предупреждают юристы). По данным «Важных историй», Минобороны РФ до конца 2026 года планирует набрать в войска беспилотных систем 78,8 тысячи человек.

Власти России объявили о проведении «частичной мобилизации» в сентябре 2022 года. Непосредственно перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что речи о мобилизации в России не идет. В конце октября 2022 года Минобороны объявило о завершении «частичной мобилизации», но соответствующий указ президент РФ не подписал. В последующие годы власти РФ неоднократно заявляли, что в новой мобилизации нет необходимости, но формально ее завершение так и не оформили.

