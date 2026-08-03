Forbes: ущерб продавцов Wildberries после ударов Украины по складам оценили в 215-280 миллиардов рублей

Wildberries в результате атак украинских дронов на склады компании могли потерять около 215–280 миллиардов рублей. Такой оценкой потерь продавцов поделился с Forbes ведущий аналитик исследовательского агентства Data Insight Сергей Семко.

Его оценка основана на данных 2024 года, когда после пожара на складе в Шушарах площадью 112 тысяч квадратных метров компенсировали почти 35 миллиардов рублей товарных остатков.

Какое количество продавцов потеряло товар в результате атак, неизвестно. По словам гендиректора экосистемы сервисов для продавцов на маркетплейсах SellerDen Дениса Ветренникова, также говорившего с Forbes, речь может идти о нескольких сотнях тысяч пострадавших бизнесменов.

Общая площадь складов Wildberries, попавших под удары по состоянию на 2 августа, оценивается в 1,21–1,47 миллиона квадратных метров. Из них повреждено 893 тысячи — 1,154 миллиона квадратных метров. Это 17,2–22,2% от публично заявленных 5,2 миллиона квадратных метров всей логистической инфраструктуры маркетплейса, оценил Семко.

Маркетплейс публично не сообщал, как много продавцов Wildberries пострадали от ударов Украины. После первых атак в середине июля в компании говорили, что им потребуется около 30 дней, чтобы оценить масштабы последствий. Всего украинские беспилотники к 3 августа ударили как минимум по 18 складам.

Вскоре после первых ударов Wildberries и партнеры маркетплейса объявили о мерах поддержки предпринимателей. В конце июля компания отчиталась, что пострадавшим продавцам выплатили более 40 миллионов рублей. Однако пока частичные компенсации за хранившийся товар получают только небольшие компании и предприниматели. Селлеры жалуются, что не понимают порядок выплат. Те, кто получил компенсации, говорят, что они слишком маленькие.

Власти России о централизованной помощи пострадавшим продавцам не сообщали. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в конце июля сообщал, что около полутора тысяч продавцов Wildberries потеряли свои товары из-за пожара на складе в регионе. Он обещал оказать им поддержку.