Власти Петербурга заявили, что сгоревший склад Wildberries работал без разрешения

Склад Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, на котором 13 января произошел пожар, не получал разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе городского управления Госстройнадзора.

В Госстройнадзоре заявили, что выдали разрешение на строительство склада площадью 105,8 тысячи квадратных метров в Шушарах, компания также получила заключение о соответствии построенного здания требованиям проектной документации, но «за разрешением на ввод объект в эксплуатацию в Госстройнадзор не обращались».

«Не было заявки на ввод в эксплуатацию. У них заключение о соответствии было выдано в 2022 году, а дальше застройщик сам [подает заявку]. Вообще с такими бумагами они не должны были работать без разрешения», — сказал изданию 78.ru исполняющий обязанности службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров.

В пресс-службе Wildberries сообщили РБК, что маркетплейс получил заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности на свой склад в Шушарах. Представители Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзор, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности подтвердили «полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения».

Wildberries утверждает, что в результате был подписан акт, после чего Госстройнадзор выдал заключение о соответствии всем требованиям.

Заявление о том, что компания не обращалась за разрешением на ввод в эксплуатацию, в Wildberries не прокомментировали.

В Петербурге горит склад Wildberries Meduza

Пожар на складе Wildberries в Петербурге начался утром 13 января. В МЧС сообщили, что спасатели локализовали пожар на площади 70 тысяч квадратных метров. Причины возгорания официально не сообщались.