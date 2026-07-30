В Ленинградской области из-за атак на склад Wildberries свои товары потеряли около 1500 предпринимателей. Губернатор пообещал им поддержку

В Ленинградской области около полутора тысяч продавцов Wildberries потеряли свои товары из-за пожара на складе после атак украинских беспилотников, заявил глава региона Александр Дрозденко.

«Компания со своей стороны принимает меры, старается помогать — это правильно. Но и мы как регион своих производителей не бросим», — написал Дрозденко.

Губернатор пообещал продавцам льготный заем на пополнение оборотных средств, «чтобы люди не выбивались из предпринимательского ритма». На случай если этой меры окажется недостаточно, экономический блок областного правительства должен «проработать дополнительные меры поддержки». О чем речь, не уточняется.

Кроме того, Дрозденко сообщил, что поручил экономическому блоку организовать штаб по координации пострадавших предпринимателей, маркетплейса и региона. Он начнет работать со следующей недели.

С середины июля ВСУ атаковали более 10 складов и логистических центров Wildberries по всей России. Из-за пожаров продавцы потеряли свои товары, хранившиеся на этих складах, многие лишились единственного дохода. По оценкам «Коммерсанта» и Forbes еще на 21 июля, продавцы могли потерять минимум 150 миллиардов рублей — в пять раз больше, чем сам маркетплейс.

Wildberries пообещал поддержать предпринимателей и начал выплачивать компенсации, однако в соцсетях продавцы жаловались, что при миллионных ущербах они получили всего несколько тысяч рублей.

Как селлерам добиться компенсаций

Я продаю товары на маркетплейсе. Как мне добиться компенсаций в случае атаки беспилотников? Инструкция «Медузы» для сотен тысяч людей, чей бизнес связан с Wildberries

Как селлерам добиться компенсаций

Я продаю товары на маркетплейсе. Как мне добиться компенсаций в случае атаки беспилотников? Инструкция «Медузы» для сотен тысяч людей, чей бизнес связан с Wildberries