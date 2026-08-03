В Геленджике украинский дрон упал на пляж с отдыхающими. Система оповещения не работала

В результате атаки украинских беспилотников в поселке Архипо-Осиповка в Геленджике погибли шесть человек, среди них трое детей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его данным, пострадали около 40 человек, 17 человек доставлены в больницы.

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов подтвердил, что в результате атаки госпитализированы 17 пострадавших. Четверо пострадавших, среди которых двое детей, находятся в тяжелом состоянии.

Судя по опубликованным видео, беспилотник упал прямо на пляж. В этот момент на берегу и в воде находились люди. Оперштаб Краснодарского края заявлял о падении . Украинские телеграм-каналы утверждают, что дрон упал на пляж в результате работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Осторожно, новости» отмечают, что официально об опасности БПЛА сообщил глава города Алексей Богодистов в 08:34. Через 10 минут он написал об отмене опасности. При этом местные жители и туристы пожаловались, что не слышали сирен, хотя они в поселке есть. О неработающей системе оповещения также рассказали читатели издания 93.ru.

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