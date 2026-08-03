Украинские беспилотники атаковали Геленджик и аннексированный Крым. Погибли шесть человек

Три человека погибли, еще двое получили ранения в результате атаки украинских беспилотников в аннексированном Крыму, заявил назначенный РФ глава полуострова Сергей Аксенов. О других последствиях ударов Украины он не сообщил.

Проукраинский телеграм-канал «Крымский ветер» сообщил о пожаре рядом с Керченским мостом и нефтегазовым терминалом, а также на территории центрального рынка в Керчи. Издание Astra со ссылкой на фото и видео очевидцев писало о пожаре в жилом доме.

Еще три человека погибли из-за падения в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Еще 13, включая детей, пострадали. По словам главы региона, под удар попала гражданская инфраструктура.

Всего, по данным Минобороны РФ, в ночь на 3 августа над регионами России, аннексированным Крымом и Черным морем силы ПВО сбили 131 украинский беспилотник. Во Владимирской области под удар попал склад Wildberries, пострадали три человека. В Белгороде после атаки сгорел корпус технологического университета, где разрабатывали и тестировали беспилотники.