ВСУ атаковали Белгород. Телеграм-канал «Пепел» утверждает, что под удар попал Белгородский технологический университет, где велась разработка дронов

В Белгороде украинские беспилотники атаковали Белгородский государственный технологический университет имени Шухова (БГТУ), утверждает местный телеграм-канал «Пепел».

На месте удара начался пожар. По данным «Пепла», атакован корпус БГТУ, где велась разработка и тестирование беспилотников. Телеграм-канал пишет, что здание полностью сгорело.

О взрывах в Белгороде также пишет украинский телеграм-канал Exilenova+, уточняя, что, «по комментариям местных жителей», был атакован БГТУ.

В официальном паблике БГТУ во «ВКонтакте» регулярно упоминаются беспилотные технологии как одно из направлений вуза. Например, в одном из постов абитуриентов приглашают в Колледж высоких технологий БГТУ на специальность «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», квалификация «Оператор беспилотных летательных аппаратов».

В другом посте сообщается, что БГТУ и Сахалинский университет «договорились о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации и строительстве». Кроме того, в паблике есть отчеты об участии студентов с их разработками в различных конкурсах и программах.

Региональный оперштаб с ночи несколько раз предупреждал об угрозе атаки беспилотников в самом Белгороде и Белгородском округе. О попадании дронов и последствиях атаки власти не сообщали.