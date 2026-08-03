Из-за падения беспилотника на пляже под Геленджиком погибли семь человек. Возможно, дрон сбила российская система ПВО Главное

Утром 3 августа в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком украинский беспилотник упал прямо на пляж, где в тот момент находились отдыхающие. По данным оперативного штаба Краснодарского края, погибли семь человек, в том числе трое детей. Еще 40 человек получили травмы, 21 из них госпитализировали.

Издание 93.ru пишет, что глава города Алексей Богодистов сообщил об угрозе БПЛА в 08:34, а уже через 10 минут объявил об отмене опасности. Местные жители и туристы утверждают, что не слышали сирен системы оповещения, хотя они есть в селе. «Вчера с 3:42 орали. А сегодня тишина», — цитирует одного из местных жителей «Осторожно, новости».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале написал, что атака велась на гражданскую инфраструктуру. При этом он заявил, что в Архипо-Осиповке упали . Хотя на роликах очевидцев с места происшествия видно, что на пляж упал целый беспилотник.

Дрон мог упасть на пляж из-за действий российской ПВО, пишет «Агентство» со ссылкой на военных экспертов. На это, в частности, указывает траектория полета беспилотника. Кроме того, в одном из роликов, опубликованных украинским мониторинговым телеграм-каналом Supernova+, слышны звуки, похожие на звуки стрельбы очередями. Само видео подписано фразой: «МОГ (мобильная огневая группа — прим. „Медузы“) сбивает БПЛА, и тот падает на отдыхающих».

Информацию о выстрелах подтверждают очевидцы. «Мы, слава богу, рано ушли с пляжа, с собакеным. Дома уже были, услышали канонаду выстрелов, будто из пулемета, и взрыв. Дрогнуло все, что может», — цитирует 93.ru слова одного из туристов.

OSINT-аналитик Кирилл Михайлов в комментарии изданию также обратил внимание на то, что звук огня автоматического оружия стихает, как только дрон начинает падать. «То есть как будто МОГ там был и вел огонь именно по этому БПЛА, а вот попал ли, мы на видео не видим», — отметил эксперт.

С этим согласен военный аналитик Давид Шарп, с которым поговорили журналисты The Insider:

Причиной падения мог быть сбой, либо беспилотник мог быть поврежден попаданием. Скорее всего, это не беспилотник с телевизионным наведением, скорее всего, он был запрограммирован по координатам GPS. Мне сложно представить, что украинцы его запрограммировали ударить в такую-то точку на пляже, чтобы убить находящихся там людей. Дело не в том, что это неправильно с моральной точки зрения, а в том, что это нецелесообразно, потому что беспилотники атакуют другие цели. Это мог быть брак, сбитие или результат РЭБ. Все это выглядит правдоподобнее, чем целенаправленная атака на пляж.

Шарп также обращает внимание на то, что звуки выстрелов указывают на наличие поблизости защищаемого объекта. Именно он мог быть целью БПЛА. Что именно это мог быть за объект, эксперт не уточнил.

«Агентство» пишет, что пляж, на который упал беспилотник, находится перед базой отдыха «Рассвет». Она является филиалом «НПО машиностроения» — одного из ключевых ракетно-космических предприятий страны.

Также на берегу Черного моря возле села Прасковеевка под Геленджиком расположен «дворец Путина», о котором ФБК подробно рассказывал в одном из своих расследований. По прямой от Архипо-Осиповки до Прасковеевки меньше 30 километров. Однако нет никаких подтверждений, что именно он был целью атаки.

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