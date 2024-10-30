Охранники ФСО с 2019 года несколько раз устраивали пробежки возле «дворца Путина». Журналисты Le Monde узнали об этом из спортивного приложения Strava
Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), которые охраняют президента РФ, неоднократно появлялись возле «дворца Путина» на Черном море. Об этом 29 октября сообщила французская газета Le Monde в рамках серии расследований «StravaLeaks», основанных на данных приложения для спортсменов Strava.
Strava — мобильное приложение, позволяющее спортсменам записывать свои тренировки, в том числе пробежки, и публично делиться ими в интернете. Большинство тренировок содержат данные о геолокации, что позволило журналистам отследить перемещения руководителей разных стран по активности их охранников в приложении. По данным Le Monde, помимо телохранителей Путина, данными о пробежках делились охранники президента Франции Эммануэля Макрона, а также 45-го и 46-го президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена.
Журналисты французского издания собрали данные о пробежках четырех охранников Путина. В публикации им даны вымышленные имена — Андрей, Павел, Вадим и Юрий. Все четверо охранников ФСО, как показали данные Strava, в 2019, 2021, 2023 и 2024 годах появлялись в радиусе 15 километров от «дворца Путина», расположенного на берегу Черного моря возле села Прасковеевка под Геленджиком. Le Monde отмечает, что все они были в этом районе в одно и то же время, в конце лета — начале осени, с 19 августа по 22 сентября.
Согласно данным Le Monde, охранник Андрей появлялся в районе «дворца Путина» в сентябре 2019 года, Юрий в августе 2022-го бегал по дороге, ведущей к поместью, а Вадим в течение трех дней в 2024-м бегал перед главным входом. Подробности о пробежках четвертого охранника Павла издание не приводит.
Le Monde не смогла установить, находился ли сам Путин на территории поместья в то же время, что и его охранники. При этом российское издание «Агентство» сообщило, что публичный график Путина «теоретически позволял ему по крайней мере в некоторые из этих лет провести часть августа и сентября в районе Геленджика». По данным «Агентства», в 2019 году в указанный период, с 19 августа по 22 сентября, Путин совершал зарубежные поездки и визиты в регионы РФ, а также появлялся в Сочи (город расположен примерно в 270 километрах от «дворца Путина»). Также Путин приезжал в Сочи в 2023 году, когда в районе поместья находились его охранники.
Как выяснили журналисты, охранник президента Вадим, бегавший в 2024 году около «дворца Путина», также устроил 4 августа 2021-го шестикилометровый забег вокруг участка в Карелии, где, по данным центра «Досье» Михаила Ходорковского, расположена «секретная дача» президента РФ. Во время пробежки Вадим обогнул забор, огораживающий участок земли, и пересек территорию ближайшей фермы. Забег начинался и заканчивался в ангаре на территории дачи.
Также с помощью данных из профилей охранников в Strava журналисты установили, что телохранители президента устраивали пробежки в местах, куда Путин приезжал с официальными визитами. Так, охранник Андрей 11 ноября 2019 года провел восьмикилометровую пробежку в Бразилиа, столице Бразилии, стартовав и финишировав от отеля, где через два дня остановился Путин. Сотрудник ФСО Павел 10 сентября 2023 года провел пробежку в Благовещенске Амурской области, где через три дня Путин встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном.
С помощью приложения Strava, как сообщал телеграм-канал Baza, в июле 2023 года могли отследить маршруты пробежек бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Его застрелили в парке в Краснодаре, через который проходил один из постоянных маршрутов Ржицкого — этими данными он публично делился в Strava. Как пишет Le Monde, среди пользователей, которые лайкнули одну из последних пробежек российского военного, был начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов. В октябре 2024-го суд в Краснодаре приговорил к 25 годам лишения свободы Сергея Денисенко, признанного виновным в убийстве Ржицкого.