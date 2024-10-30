Охранники ФСО с 2019 года несколько раз устраивали пробежки возле «дворца Путина». Журналисты Le Monde узнали об этом из спортивного приложения Strava

ФБК

Сотрудники Федеральной службы охраны ( ), которые охраняют президента РФ, неоднократно появлялись возле «дворца Путина» на Черном море. Об этом 29 октября сообщила французская газета Le Monde в рамках серии расследований «StravaLeaks», основанных на данных приложения для спортсменов Strava.

Strava — мобильное приложение, позволяющее спортсменам записывать свои тренировки, в том числе пробежки, и публично в интернете. Большинство тренировок содержат данные о геолокации, что позволило журналистам отследить перемещения руководителей разных стран по активности их охранников в приложении. По данным Le Monde, помимо телохранителей Путина, данными о пробежках делились охранники президента Франции Эммануэля Макрона, а также 45-го и 46-го президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена.

Журналисты французского издания собрали данные о пробежках четырех охранников Путина. В публикации им даны вымышленные имена — Андрей, Павел, Вадим и Юрий. Все четверо охранников ФСО, как показали данные Strava, в 2019, 2021, 2023 и 2024 годах появлялись в радиусе 15 километров от «дворца Путина», расположенного на берегу Черного моря возле села Прасковеевка под Геленджиком. Le Monde отмечает, что все они были в этом районе в одно и то же время, в конце лета — начале осени, с 19 августа по 22 сентября.

Согласно данным Le Monde, охранник Андрей появлялся в районе «дворца Путина» в сентябре 2019 года, Юрий в августе 2022-го бегал по дороге, ведущей к поместью, а Вадим в течение трех дней в 2024-м бегал перед главным входом. Подробности о пробежках четвертого охранника Павла издание не приводит.

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Le Monde не смогла установить, находился ли сам Путин на территории поместья в то же время, что и его охранники. При этом российское издание «Агентство» сообщило, что публичный график Путина «теоретически позволял ему по крайней мере в некоторые из этих лет провести часть августа и сентября в районе Геленджика». По данным «Агентства», в 2019 году в указанный период, с 19 августа по 22 сентября, Путин совершал зарубежные поездки и визиты в регионы РФ, а также появлялся в Сочи (город расположен примерно в 270 километрах от «дворца Путина»). Также Путин приезжал в Сочи в 2023 году, когда в районе поместья находились его охранники.

Как выяснили журналисты, охранник президента Вадим, бегавший в 2024 году около «дворца Путина», также устроил 4 августа 2021-го шестикилометровый забег вокруг участка в Карелии, где, по данным центра «Досье» Михаила Ходорковского, расположена «секретная дача» президента РФ. Во время пробежки Вадим обогнул забор, огораживающий участок земли, и пересек территорию ближайшей фермы. Забег начинался и заканчивался в ангаре на территории дачи.

Также с помощью данных из профилей охранников в Strava журналисты установили, что телохранители президента устраивали пробежки в местах, куда Путин приезжал с официальными визитами. Так, охранник Андрей 11 ноября 2019 года провел восьмикилометровую пробежку в Бразилиа, столице Бразилии, стартовав и финишировав от отеля, где через два дня остановился Путин. Сотрудник ФСО Павел 10 сентября 2023 года провел пробежку в Благовещенске Амурской области, где через три дня Путин встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном.

С помощью приложения Strava, как сообщал телеграм-канал Baza, в июле 2023 года могли отследить маршруты пробежек бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Его застрелили в парке в Краснодаре, через который проходил один из постоянных маршрутов Ржицкого — этими данными он публично делился в Strava. Как пишет Le Monde, среди пользователей, которые лайкнули одну из последних пробежек российского военного, был начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов. В октябре 2024-го суд в Краснодаре приговорил к 25 годам лишения свободы Сергея Денисенко, признанного виновным в убийстве Ржицкого.

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