Журналисты центра «Досье» опубликовали видео, на котором, как утверждается, снята «секретная дача» Владимира Путина в Карелии — она располагается на берегу залива Марьялахти Ладожского озера приблизительно в 30 километрах от границы с Финляндией. По словам журналистов, это самое подробное видео из всех, когда-либо сделанных в резиденциях Путина.

В начале 2010-х годов эта территория находилась в собственности владельцев местной туристической базы, от которых, как заявляет центр «Досье», «избавились традиционным способом — с помощью визитов прокуратуры». После этого владельцами участка стали фирмы Юрия Ковальчука — близкого друга президента РФ. К территории турбазы присоединили земли национального заповедника и закрыли от посторонних глаз — ее охраняют структуры ФСО.

Официально площадь резиденции составляет около одного квадратного километра. «Но учитывая, что в окрестные леса и заливы просто так не попасть — получается территория примерно четыре квадратных километра — это в два раза больше площади Монако», — говорится в репортаже «Досье».

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Сейчас на территории базы находятся три особняка в современном стиле, по документам они называются «хижина рыбака», «амбар» и «садовый дом». Также там есть баня на воде, форелевое хозяйство, ферма с коровами для производства мраморной говядины, две вертолетные площадки, пирсы для яхт, а также водопад, напротив которого установлена персональная беседка.

Пару лет назад позади «амбара» появилась насыпь. Журналисты предполагают, что здесь выставляют комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» для защиты президента РФ от возможных атак.

В районе Марьялахти регулярно замечают яхты «Альгода» и «Нега» (возможно, названные в честь озер — Ладожского и Онежского).

С 2020 года в четырех километрах от «секретной резиденции» Путина выстроили еще один особняк, а также баню, ресторан, вертолетную площадку и пирс. Владельцем этого комплекса является бизнесмен Роман Абрамович, выяснил центр «Досье».

Официальная президентская резиденция в Карелии находилась в деревне Шуйская Чупа на берегу Укшозера. В 2011 году управление делами президента РФ продало резиденцию на открытом аукционе холдингу «Северсталь» Алексея Мордашова.