The New York Times: Трамп отказался от дальнейших ударов по Ирану. Его команда опасается истощения американской ПВО на Ближнем Востоке

Дональд Трамп отложил планы по резкой эскалации американского военного давления на Иран, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Это решение было принято после встречи Трампа с высшими советниками и ключевыми членами его кабинета в пятницу, 24 июля. Оно связано, в частности, с опасениями, что эскалация может истощить запасы зенитных ракет для комплексов Patriot и других средств американской ПВО на Ближнем Востоке.

Кроме того, администрация Трампа обеспокоена перспективой расширения войны на Ближнем Востоке, отчуждением ключевых союзников в Персидском заливе, а также глобальным экономическим спадом и кризисами.

По словам источников NYT, разумным план эскалации сочли «только немногие» из окружения Трампа. Один из высокопоставленных американских чиновников выразил сомнение, что возобновление ударов заставит Иран вернуться за стол переговоров. По его мнению, удары напротив приводят к сплочению и позволяют иранскому руководству сосредоточить внимание на внешней угрозе.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевал прекращение боевых действий на 60 дней и начало переговоров об окончании войны, а также открытие Ормузского пролива.

Менее чем через месяц США возобновили удары по Ирану после взаимных обвинений в нарушениях перемирия. В результате ответных ракетных ударов Ирана по военным базам США на Ближнем Востоке погибли не менее троих американских военнослужащих, которые находились в Иордании. Однако в ночь на субботу, 25 июля, США впервые за последние две недели не стали наносить удары по Ирану — после 13 ночей непрерывных бомбардировок.

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