Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном «завершен». Перемирие продлилось всего 20 дней (но и в этот период его постоянно нарушали) Цепочка событий

Катера Корпуса стражей Исламской революции. Фото, сделанное американскими военными перед нанесением удара. 7 июля 2026 года U.S. Central Command / Reuters / Scanpix / LETA

18 июня

↓

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 подписывает меморандум о взаимопонимании с Ираном. Он устанавливает 60-дневное прекращение огня и открывает Ормузский пролив для судоходства.

Одновременно Иран заявляет, что документ подписал президент Масуд Пезешкиан. Соглашение вступает в силу немедленно.

Трамп предупреждает: если Иран нарушит соглашение, США «разбомбят их к чертям». Перемирие сразу оказывается под угрозой срыва: Израиль продолжает бомбить Ливан, хотя Иран называл прекращение израильских атак одним из ключевых пунктов соглашения. На следующий день Израиль и ливанская группировка «Хизбалла» договариваются о прекращении огня.

20 июня

↓

Иран объявляет, что снова закрывает Ормузский пролив, обвиняя Израиль в продолжении ударов по Ливану. В Тегеране подчеркивают: это только «первый шаг» и, «если агрессия продолжится», последуют новые меры.

В США настаивают: суда продолжают ходить через пролив. И Тегеран, и Вашингтон подтверждают готовность к прямым переговорам.

21 июня

↓

В Швейцарии проходит первый раунд переговоров между США и Ираном. Противники договариваются создать «линию связи», чтобы предотвратить «инциденты и недопонимание» в Ормузском проливе.

Коммерческие суда беспрепятственно ходят через пролив, в последующие дни цены на нефть быстро падают и возвращаются к значениям, которые были до начала войны.

25 июня

↓

Иран впервые после заключения соглашения атакует судно в Ормузском проливе (хотя официально не берет ответственность за атаку).

Это происходит спустя несколько часов после того, как Корпус стражей Исламской революции потребовал от всех судов идти только по маршрутам, утвержденным Тегераном.

26 июня

↓

Трамп впервые прямо обвиняет Иран в нарушении режима прекращения огня. Он заявляет, что США сбили как минимум четыре иранских дрона.

Об ответе президент США не говорит, но несколько часов спустя американские военные наносят удары по военным целям в Иране. В заявлении военных это прямо названо ответом на «неоправданную агрессию иранских сил против коммерческого судоходства».

27 июня

↓

США вновь обвиняют Иран в атаке на торговые суда и вновь наносят удары по целям в Иране. «Весьма вероятно, что они никогда не научатся», — говорит Трамп, добавляя, что вскоре США могут «военным путем довести до конца работу, которую мы очень успешно начали».

28 июня

↓

США и Иран договариваются прекратить взаимные удары. В течение нескольких дней перемирие действительно соблюдается.

7 июля

↓

Несколько судов сообщают, что подверглись атакам в Ормузском проливе. Иран прямо не берет на себя ответственность, но также прямо и не отрицает, что стоит за атаками — в Тегеране делают упор на то, что некоторые суда нарушают установленные процедуры прохода через пролив.

США вновь запрещают продажу иранской нефти.

7 июля, позднее

↓

США и Иран отчитываются о взаимных атаках. КСИР объявляет об ударах по 85 целям в странах Персидского залива, Центральное командование США (CENTCOM) — об ударах по системам ПВО Ирана, радиолокационным станциям, противокорабельным ракетным комплексам и катерам.

Обе стороны настаивают, что их действия были «ответом» на действия противника. При этом и в Вашингтоне, и в Тегеране подчеркивают, что собираются продолжать переговоры.

8 июля

↓

Трамп заявляет, что режим прекращения огня фактически больше не действует. «Я больше не хочу иметь с ними дел», — говорит президент США. По его мнению, дальнейшие переговоры — «пустая трата времени».

Читайте также

США и Иран НАКОНЕЦ договорились об окончании войны. Добились ли стороны своих целей и что это вообще были за цели? Анализируем итоги конфликта

Читайте также

США и Иран НАКОНЕЦ договорились об окончании войны. Добились ли стороны своих целей и что это вообще были за цели? Анализируем итоги конфликта