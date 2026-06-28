Американская армия в ответ на «продолжающуюся иранскую агрессию» нанесла удары по нескольким целям на территории Ирана, сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM).

Целями ударов стали объекты военного наблюдения, системы связи, позиции ПВО, склады беспилотников и оборудование для установки морских мин. В CENTCOM заявили, что после предыдущего обмена ударами Ирану «была предоставлена возможность выполнить условия соглашения о прекращении огня». Однако иранские силы применили ударный беспилотник и поразили танкер под флагом Панамы, проходивший вблизи Ормузского пролива.

Дональд Трамп заявил, что Иран в очередной раз нарушил соглашение о прекращении огня. «Весьма вероятно, что они никогда не научатся! Может наступить момент, когда мы больше не сможем оставаться благоразумными и будем вынуждены военным путем довести до конца работу, которую мы очень успешно начали», — написал Трамп.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР), в свою очередь, заявили, что иранские силы «в ответ на американскую агрессию» ударили баллистическими ракетами и беспилотниками по восьми объектам армии США — на авиабазе Али-эс-Салем в Кувейте и на базе Пятого флота ВМС США в порту Сальман в Бахрейне. В КСИР утверждают, что США под предлогом действий иранских сил КСИР против судна-нарушителя атаковали пять береговых постов Ирана.

Проход судов через Ормузский пролив контролирует Иран, и теперь к судам-нарушителям будут применяться «еще более жесткие меры», добавили в КСИР.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Он подразумевает прекращение боевых действий на всех фронтах на 60 дней и начало переговоров о полном прекращении войны, а также открытие Ормузского пролива. С тех пор произошло уже несколько инцидентов с ударами беспилотников по судам, в ответ американские силы атакуют цели в Иране.

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