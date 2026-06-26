Иран нанес удар по судну в Ормузском проливе. Это первая подобная атака с начала действия мирного соглашения

Иран 25 июня нанес удар по судну, шедшему через Ормузский пролив, сообщил телеканал CNN. Судно подверглось атаке иранского беспилотника, рассказал неназванный американский чиновник.

Организация United Kingdom Maritime Trade Operations, которая отслеживает морское движение в регионе, сообщила, что неизвестный снаряд поразил правый борт судна, из-за чего повреждения получил мостик. О пострадавших не сообщается.

Иран не взял на себя ответственность за атаку. Удар произошел спустя несколько часов после того, как Корпус стражей исламской революции заявил, что безопасный проход будет предоставлен только тем судам, которые идут по маршрутам, утвержденным Ираном.

Это первая известная атака на судно в Ормузском проливе, которая произошла после того, как США и Иран 18 июня подписали соглашение, которое подразумевает прекращение боевых действий на всех фронтах на 60 дней и начало переговоров о полном прекращении войны.

Из-за атаки Международная морская организация при ООН приостановила эвакуацию сотен судов и более 11 тысяч моряков, которые застряли в регионе Персидского залива с начала войны.

Ормузский пролив оставался закрытым с начала войны между США и Ираном в конце февраля, что привело к росту цен на нефть до 120 долларов за баррель. Пролив открыли на прошлой неделе после того, как участники конфликта договорились прекратить боевые действия на 60 дней. 24 июня цена нефти опустилась до минимальных значений с начала войны — до 73 долларов за баррель.

По данным MarineTraffic, 24 июня интенсивность судоходства в Ормузском проливе стала максимальной с начала войны — за день через пролив прошли 70 судов, в основном они шли по маршруту у берегов Омана.

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