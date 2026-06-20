Военное руководство Ирана объявило, что снова закрывает Ормузский пролив. Об этом сообщает «Аль-Джазира».

Причиной своих действий Тегеран назвал продолжающиеся удары Израиля по Ливану, назвав это нарушением мирного меморандума, подписанного США.

В Иране заявили, что это только «первый шаг» и пригрозили новыми мерами, «если агрессия продолжится».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, заявил, что в Вашингтоне пока не видят доказательств остановки судоходства в проливе. Он также отметил, что рассчитывает, что переговоры с Ираном состоятся в Швейцарии уже в воскресенье, отметив, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер уже прилетели туда.

Армия Израиля ночью и утром нанесла удары по Ливану, в результате которых погибли 32 человека. Накануне, как сообщали посредники, Израиль и «Хизбалла» договорились о перемирии. В ЦАХАЛ заявили, что удары были ответом на атаки «Хизбаллы» по позициям израильских войск на юге Ливана.

США и Иран подписали мирный меморандум 18 июня. Тогда же через Ормузский пролив начали проходить первые танкеры с нефтью; Соединенные Штаты, в свою очередь, сняли блокаду с иранских портов.

Прекращение израильских ударов по Ливану являлось одним из ключевых требований Ирана во время переговоров с США. В подписанном меморандуме это условие стояло первым пунктом, наряду с прекращением ударов на других фронтах.

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