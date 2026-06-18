Через Ормузский пролив вновь начали ходить танкеры с нефтью

Первые танкеры с нефтью прошли через Ормузский пролив в ночь на 18 июня, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Это произошло спустя несколько часов после того, как США подписали мирное соглашение с Ираном.

«За ночь через Ормузский пролив прошло около 12,5 миллиона баррелей нефти», — сказал Вэнс. По его словам, это самый высокий показатель с начала войны США с Ираном.

В то же время цены на нефть упали до довоенного уровня. Цены на фьючерсы на нефть эталонной марки Brent упали ниже 78 долларов за баррель, что стало самым низким показателем с начала войны 28 февраля, пишет Reuters.

Ормузский пролив критически важен для мировой торговли. До войны через него проходила одна пятая мировых поставок нефти. На фоне боевых действий цены на нефть марки Brent поднимались до 120 долларов за баррель.

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