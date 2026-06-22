«Достигнут обнадеживающий прогресс». В Швейцарии прошел первый раунд переговоров США и Ирана

Первый раунд переговоров между США и Ираном, состоявшийся 21 июня в швейцарском Бюргенштоке, прошел в «позитивной и конструктивной» атмосфере. Об этом говорится в совместном заявлении Катара и Пакистана, которые выступают на переговорах в качестве посредников.

Стороны договорились создать Комитет высокого уровня, который займется контролем за процессом переговоров. Руководители переговорных команд будут регулярно отчитываться перед комитетом. Кто в него вошел, не уточняется.

Комитет уже согласовал «дорожную карту для достижения окончательной сделки в срок до 60 дней, заложив основу для немедленного начала дальнейших технических переговоров».

Иран и США также создали «линию связи» для предотвращения «инцидентов и недопонимания» в Ормузском проливе. Кроме того, Вашингтон и Тегеран при содействии посредников договорились о создании координационного центра, который будет контролировать режим прекращения огня в Ливане.

«Технические переговоры по всем вопросам будут продолжены до конца недели на курорте Бюргеншток», — говорится в заявлении.

США на переговорах в Швейцарии представляли вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, иранскую сторону — спикер парламента страны Мохаммадбагер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи.

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании 18 июня. Он предполагает, стороны в течение 60 дней будет вести переговоры о достижении окончательного мирного соглашения.

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