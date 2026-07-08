Трамп: режим прекращения огня с Ираном завершен

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном фактически больше не действует. Об этом он сказал на саммите НАТО в Анкаре, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пишет BBC News.

«Я думаю, что он [режим прекращения огня] завершен. Я больше не хочу иметь с ними [с Ираном] дело», — заявил Трамп.

Он добавил, что еще поговорит с американскими переговорщиками, но, по его мнению, дальнейшие переговоры — «пустая трата времени».

Трамп также заявил, что американские военные в ночь на 8 июля нанесли «очень мощные удары» по Ирану.

«Они больны. С ними что-то не так. Мы сказали им: „Идите и занимайтесь своими похоронными делами“, а вместо этого они вчера начали обстреливать корабли. Так что мы нанесли им очень сильный удар прошлой ночью», — добавил президент США.

Центральное командование США (CENTCOM) в ночь на 8 июля отчиталось об ударах по системам ПВО Ирана, радиолокационным станциям, противокорабельным ракетным комплексам и катерам. Американские военные объявили, что атаковали цели на территории Ирана в ответ на то, что иранские военные обстреляли суда в Ормузском проливе.

В ответ Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что иранские военные атаковали дронами и ракетами 85 целей в странах Персидского залива, связанных с американскими военными.

По данным Британского агентства морской торговли, за последние дни три коммерческих танкера сообщили, что их атаковали в Ормузском проливе. Тегеран не комментировал произошедшее и не брал ответственность за инциденты, однако власти США считают, что обстрел вел Иран. В ответ Минфин США отозвал ранее выданную лицензию, которая разрешала продажу иранской нефти.

В середине июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает, что стороны на 60 дней прекратят огонь и будут вести переговоры об окончательном мирном соглашении.

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