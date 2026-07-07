США снова запретили продажу иранской нефти — после атак на танкеры в Ормузском проливе
Министерство финансов США отозвало ранее выданную лицензию, которая разрешала продажу иранской нефти, сообщает Bloomberg. Как уточняет Reuters, операции с иранской нефтью должны быть завершены до 17 июля.
На этом фоне стоимость нефти марки Brent выросла до 75 долларов за баррель.
Американский чиновник рассказал Reuters, что решение властей США связано с атаками на коммерческие суда в Ормузском проливе. По данным Британского агентства морской торговли, за последние дни три танкера сообщили, что были атакованы в Ормузском проливе.
Тегеран не комментировал произошедшее и не брал ответственность за инциденты. По словам еще одного американского чиновника, США считают, что Иран обстрелял эти танкеры.
Один из собеседников Reuters назвал действия Ирана «неприемлемыми» и заявил, что они будут иметь последствия. При этом он подчеркнул, что американские и иранские переговорщики продолжают работать над окончательным мирным соглашением между Вашингтоном и Тегераном.
21 июня Минфин США выдал временную генеральную лицензию сроком на 60 дней, разрешающую добычу, поставки и продажу иранской нефти. Выдача лицензии стала одним из условий меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.