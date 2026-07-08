Иран и США обменялись ударами, но собираются продолжать переговоры о мирном соглашении

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил, что иранские военные атаковали дронами и ракетами 85 целей в странах Персидского залива, связанных с американскими военными.

Командование КСИР заявило, что атака на американские военные объекты стала ответом на удары США по территории Ирана.

Центральное командование США (CENTCOM) в ночь на 8 июля отчиталось об ударах по системам ПВО Ирана, радиолокационным станциям, противокорабельным ракетным комплексам и катерам.

Американские военные объявили, что атаковали цели на территории Ирана в ответ на то, что иранские военные обстреляли суда в Ормузском проливе.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил The Wall Street Journal, что США считают действия Ирана в Ормузском проливе неприемлемыми, но не намерены сворачивать переговоры.

Представители иранских властей, сообщило Tasnim, также заявили, что собираются продолжать переговоры с США, добиваясь выполнения условий, выдвинутых Тегераном.

Министерство финансов США 7 июля отозвало ранее выданную лицензию, которая разрешала продажу иранской нефти. Такой шаг стал ответом на обстрелы иранскими военными гражданских судов в Ормузском проливе.

США и Иран 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий, что стороны на 60 дней прекращают огонь и ведут переговоры об окончательном мирном соглашении.

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