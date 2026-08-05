Россия нанесла удар ракетами и дронами по Киеву и области. Погибли не менее 15 человек. Пострадали около 50

Российские войска атаковали Киевскую область баллистическими ракетами и беспилотниками.

Повреждения есть в Бучанском, Броварском и Фастовском районах. По данным главы Киевской областной администрации Тимура Ткаченко, погибли 14 человек. Из них девять — в Броварском районе, четверо — в Бучанском и еще один человек — в Фастовском. Пострадали не менее 22 человек.

В Броварском районе повреждены склады и производственные помещения. В Бучанском и Фастовском районах — также складские здания.

В компании «Укрзалізниця» уточнили, что в Киевской области есть погибшие, которые в момент удара находились на территории железнодорожной платформы возле логистических центров, ставших целями атаки.

Кроме того, под удар попал сам Киев. По данным мэра Виталия Кличко, погиб один человек. Еще 26 жителей пострадали, 16 из них госпитализированы. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В Голосеевском районе разрушены частный жилой дом и складское помещение, под завалами могут находиться люди, написал Кличко. Также в Голосеевском районе в результате попадания в нежилую застройку произошла утечка аммиака.

В Минобороны России заявили, что в ночь на 5 августа в Киеве и области в результате массированного удара были поражены транспортно-логистические и распределительные центры, задействованные в хранении и доставке грузов военного назначения, а также в производстве беспилотников.

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