В конце июня Зеленский объявил 40-дневную «операцию влияния на Россию», чтобы побудить ее закончить войну. 40 дней истекли. Что из этого вышло? Максимально коротко

Дым от пожаров на складах Wildberries в Уткиной Заводи и в Шушарах в окрестностях Санкт-Петербурга. 24 июля 2026 года EPA / Scanpix / LETA

25 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начинает 40-дневную «операцию влияния» на Россию. Ответственной за ее проведение была названа СБУ. Зеленский не уточнил, в чем именно будет заключаться операция, но назвал ее цель — «побуждение государства-агрессора к окончанию войны».

Украина: атаковала не менее 20 складов Wildberries, не менее 25 НПЗ и других объектов нефтегазовой инфраструктуры (из строя выведена треть мощностей российской нефтепереработки), провела не менее 200 атак на танкеры и грузовые суда в Черном и Азовском морях.

Россия: усилила баллистические обстрелы Украины. За июль выпущена 381 ракета — больше, чем за какой бы то ни было отдельно взятый месяц с начала войны.

Мирные переговоры: не начались. Публично Кремль продолжает настаивать, что «цели » (что бы они ни значили) будут выполнены. Офис президента Украины заявляет, что «операция влияния» будет продолжаться: «Не цепляйтесь за все эти аргументы: 40, 50, 100, 15 дней. Главное — результат».