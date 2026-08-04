В Ленинградской области после атаки украинских беспилотников горит логистический центр Wildberries. Фотографии и видео С середины июля ВСУ атаковали уже 20 складов маркетплейса

Украинские беспилотники в ночь на 4 августа атаковали склад Wildberries в поселке Красный Бор в Ленинградской области, там начался сильный пожар. В компании утверждают, что провели «заблаговременную эвакуацию» сотрудников, пострадавших нет. Губернатор Александр Дрозденко сообщал об одном пострадавшем. Им оказался работник склада «Ленты» — в Красном Бору находится распределительный центр сети гипермаркетов, на его территорию упал дрон.

Exilenova+

Exilenova+ Exilenova+

. Meduza News

Exilenova+ Exilenova+

. Meduza News

Exilenova+

Какие еще склады Wildberries атаковала Украина

ВСУ атаковали уже 20 складов Wildberries с середины июля. Вот к каким последствиям это привело. Список

Какие еще склады Wildberries атаковала Украина

ВСУ атаковали уже 20 складов Wildberries с середины июля. Вот к каким последствиям это привело. Список