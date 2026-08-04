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В Ленинградской области после атаки украинских беспилотников горит логистический центр Wildberries. Фотографии и видео С середины июля ВСУ атаковали уже 20 складов маркетплейса
Источник: Meduza
Украинские беспилотники в ночь на 4 августа атаковали склад Wildberries в поселке Красный Бор в Ленинградской области, там начался сильный пожар. В компании утверждают, что провели «заблаговременную эвакуацию» сотрудников, пострадавших нет. Губернатор Александр Дрозденко сообщал об одном пострадавшем. Им оказался работник склада «Ленты» — в Красном Бору находится распределительный центр сети гипермаркетов, на его территорию упал дрон.