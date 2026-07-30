Под Кривым Рогом российская ракета попала в дом, где жила многодетная семья Погибли мать, отец и четверо детей. Еще троих ищут под завалами

Спасатели разбирают завалы на месте попадания российской ракеты в жилые дома в селе Радушное, 30 июля 2026 года Reuters / Scanpix / LETA

В селе Радушное в Днепропетровской области в результате российского ракетного удара погибли члены одной семьи — отец, мать и несколько их детей.

Радушное расположено в нескольких километрах к юго-востоку от Кривого Рога. Утром 30 июля глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что в результате прямого попадания баллистической ракеты «Искандер-М» в частный дом в Радушном погибли шесть человек и восемь получили ранения.

Позже стало известно, что в доме жила многодетная семья Вороновых. По данным Новопольского сельского совета, из-под обломков извлекли тела Артема и Елены Вороновых и их четырех детей. Спасательные работы продолжаются.

Местные издания «Свої» и «Перший Міський» пишут, что Артему было 47 лет, Елене — 41 год. Вместе с ними в доме находились семеро детей: 17-летний Марк, который учился на железнодорожника в Кривом Роге, и школьники — 15-летняя Доминика, 14-летняя Виорика, 12-летний Захарий, 11-летний Азарий Илай, 10-летняя Вероника и шестилетняя Эмилия. Кто из них найден погибшим, пока не установлено.

Всего в семье было десять детей. В доме также находился полуторагодовалый внук Артем — от старшего сына Вороновых, который служит в армии. Старшая дочь Вороновых и еще один сын находятся за границей.

После ракетного удара по Радушному в больнице в тяжелом состоянии находится еще одна пострадавшая. Также госпитализирована семья, жившая по соседству с Вороновыми — женщина и двое ее детей, которых спасли из-под завалов.

Обновлено. Гибель семьи Вороновых прокомментировал Владимир Зеленский: «На данный момент точно известно, что погибли родители и трое детей: Марк, Азарий Илай и Эмилия. Удар российской ракеты был настолько мощным, что от дома почти ничего не осталось. Под завалами нашли фрагменты человеческих тел, и только экспертизы смогут установить, кому именно из членов семьи они принадлежат. Судьба Захария, Доминики, Виорики, Федерики и Артема сейчас выясняется. <…> Это российское зло можно остановить только всем миром. И когда мы говорим, что Украине нужны ракеты для Patriot, речь идет не об абстракциях. Речь идет именно о таких семьях, которые могут жить, если есть чем сбивать российские ракеты, — если партнеры помогают перехватчиками».

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